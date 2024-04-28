Тело пропавшего в Улан-Удэ мальчика нашли в гараже в стиральной машине

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Образовательная инфраструктура корпорации ВСМПО-АВИСМА. Свердловская область, Верхняя Салда, стирка, стиральная машина
Тело четырехлетнего ребенка нашли в стиральной машине Фото:

Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в гараже, прилегающем к дому ребенка. Оно находилось в стиральной машине. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

«В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки», — передает СК в своем telegram-канале. В настоящий момент проходит осмотр места происшествия и устанавливается точная причина смерти ребенка. Под подозрением — семья мальчика, передает telegram-канал 112.

В Советском районе Улан-Удэ 27 апреля пропал четырехлетний ребенок. Отмечалось, что ребенок оставался без присмотра в доме.

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Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в гараже, прилегающем к дому ребенка. Оно находилось в стиральной машине. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия. «В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки», — передает СК в своем telegram-канале. В настоящий момент проходит осмотр места происшествия и устанавливается точная причина смерти ребенка. Под подозрением — семья мальчика, передает telegram-канал 112. В Советском районе Улан-Удэ 27 апреля пропал четырехлетний ребенок. Отмечалось, что ребенок оставался без присмотра в доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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