Тело пропавшего в Улан-Удэ мальчика нашли в гараже в стиральной машине

28 апреля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Тело четырехлетнего ребенка нашли в стиральной машине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в гараже, прилегающем к дому ребенка. Оно находилось в стиральной машине. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия. «В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки», — передает СК в своем telegram-канале. В настоящий момент проходит осмотр места происшествия и устанавливается точная причина смерти ребенка. Под подозрением — семья мальчика, передает telegram-канал 112. В Советском районе Улан-Удэ 27 апреля пропал четырехлетний ребенок. Отмечалось, что ребенок оставался без присмотра в доме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в гараже, прилегающем к дому ребенка. Оно находилось в стиральной машине. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия. «В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки», — передает СК в своем telegram-канале. В настоящий момент проходит осмотр места происшествия и устанавливается точная причина смерти ребенка. Под подозрением — семья мальчика, передает telegram-канал 112. В Советском районе Улан-Удэ 27 апреля пропал четырехлетний ребенок. Отмечалось, что ребенок оставался без присмотра в доме.