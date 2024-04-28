Тело пропавшего в Улан-Удэ мальчика нашли в гараже в стиральной машине

Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли в гараже, прилегающем к дому ребенка. Оно находилось в стиральной машине. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.
«В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки», — передает СК в своем telegram-канале. В настоящий момент проходит осмотр места происшествия и устанавливается точная причина смерти ребенка. Под подозрением — семья мальчика, передает telegram-канал 112.
В Советском районе Улан-Удэ 27 апреля пропал четырехлетний ребенок. Отмечалось, что ребенок оставался без присмотра в доме.
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