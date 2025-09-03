Кремль опубликовал фото мировых лидеров, сделанные перед началом парада в Пекине

Лидеры стран сфотографировались перед военным парадом
В Пекине уже завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Перед его началом главы иностранных делегаций, прибывшие КНР, сделали общую фотографию на память. Соответствующие фото показала пресс-служба Кремля. 

«Перед началом военного парада главы иностранных делегаций сфотографировались на память», — говорится в сообщении Кремля. Оно размещено в telegram-канале. 

В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Среди гостей были президент РФ Владимир Путин, главы еще 24 государств и ветераны войны. На трибуне на площади Тяньаньмэнь китайский лидер занял центральное место, по его левую сторону находился глава КНДР Ким Чен Ын, а справа — Путин. Перед началом мероприятия главы трех государств коротко обменялись приветственными репликами. Все подробности происходящего на параде с места событий передавали в трансляции корреспонденты URA.RU.

