Захарова: введение авиарейсов между РФ и США станет новым этапом сотрудничества

Россия и США проявляют интерес к разрешению накопившихся разногласий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что восстановление прямых авиарейсов между двумя странами могло бы стать символом постепенного восстановления двустороннего сотрудничества.
«В Москве констатируют взаимный характер заинтересованности в распутывании клубка противоречий в отношениях России и США», — заявила Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее слова передает РИА Новости.
Во время вторых переговоров в Стамбуле по урегулированию ситуации на Украине, Москва и Вашингтон затронули тему возможного восстановления прямого авиасообщения. Об этом уже сообщал в апреле посол РФ в США Александр Дарчиев. Тем не менее, обсуждения не привели к выработке согласованной позиции по данному вопросу. В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва намерена продолжить добиваться от Вашингтона конкретного ответа по инициативе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.