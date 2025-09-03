Захарова: введение авиарейсов между РФ и США станет новым этапом сотрудничества

Захарова рассказала о новом этапе сотрудничества между Москвой и Вашингтоном
Россия и США проявляют интерес к разрешению накопившихся разногласий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что восстановление прямых авиарейсов между двумя странами могло бы стать символом постепенного восстановления двустороннего сотрудничества.

«В Москве констатируют взаимный характер заинтересованности в распутывании клубка противоречий в отношениях России и США», — заявила Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее слова передает РИА Новости.

Во время вторых переговоров в Стамбуле по урегулированию ситуации на Украине, Москва и Вашингтон затронули тему возможного восстановления прямого авиасообщения. Об этом уже сообщал в апреле посол РФ в США Александр Дарчиев. Тем не менее, обсуждения не привели к выработке согласованной позиции по данному вопросу. В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва намерена продолжить добиваться от Вашингтона конкретного ответа по инициативе. 

