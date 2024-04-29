Бывший генпрокурор Скуратов: дело об убийстве Листьева еще можно раскрыть

29 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Убийство Листьева (на фото) так и остается не раскрытым Фото: Малышев Николай/ТАСС Дело тележурналиста Владислава Листьева, которого убили в марте 1995 года, еще можно раскрыть. Об этом сообщил экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов. «Я убежден, что есть. Там есть еще шансы», — передает ТАСС слова Скуратова. Он был главой Генпрокуратуры в 1995—2000 годах. Экс-генпрокурор отметил, что дело Листьева является для него волнующей темой. Также, по его словам, следователи допустили ошибки, которые стали препятствием для результатов расследования. В частности, из следственно-оперативной группы утекала информация и документы. Скуратов назвал связи предполагаемого главного заказчика убийства Листьева главной причиной приостановки следствия. Убийство известного российского тележурналиста и генерального директора ОРТ Владислава Листьева, произошедшее 1 марта 1995 года, до сих пор остается одним из самых резонансных и не раскрытых преступлений в истории современной России. Тележурналиста убили в подъезде его дома в Москве. Преступники поджидали Листьева на лестничной клетке, они несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления. Генеральный директор ОРТ умер на месте. Несмотря на обещания высокопоставленных лиц и многолетние усилия правоохранительных органов, убийцы и заказчики этого происшествия так и не были найдены и привлечены к ответственности. Убийство тележурналиста вызвало широкий общественный резонанс, а реакция на трагедию была мгновенной и массовой. Ведущие телеканалы прервали свое вещание, а президент РФ Борис Ельцин выразил свое потрясение и пообещал сделать все возможное для поимки преступников. Однако, несмотря на все заявления и следственные действия, дело так и остается нераскрытым. На следующий день после убийства, 2 марта 1995 года, Борис Ельцин встретился с журналистами и назвал случившееся трагедией для всей страны, признав свою недостаточную активность в борьбе с преступностью. Юрий Скуратов в 1998 году на встрече с экс-президентом РФ отчитался о ходе расследования, но конкретных подозреваемых так и не было названо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело тележурналиста Владислава Листьева, которого убили в марте 1995 года, еще можно раскрыть. Об этом сообщил экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов. «Я убежден, что есть. Там есть еще шансы», — передает ТАСС слова Скуратова. Он был главой Генпрокуратуры в 1995—2000 годах. Экс-генпрокурор отметил, что дело Листьева является для него волнующей темой. Также, по его словам, следователи допустили ошибки, которые стали препятствием для результатов расследования. В частности, из следственно-оперативной группы утекала информация и документы. Скуратов назвал связи предполагаемого главного заказчика убийства Листьева главной причиной приостановки следствия. Убийство известного российского тележурналиста и генерального директора ОРТ Владислава Листьева, произошедшее 1 марта 1995 года, до сих пор остается одним из самых резонансных и не раскрытых преступлений в истории современной России. Тележурналиста убили в подъезде его дома в Москве. Преступники поджидали Листьева на лестничной клетке, они несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления. Генеральный директор ОРТ умер на месте. Несмотря на обещания высокопоставленных лиц и многолетние усилия правоохранительных органов, убийцы и заказчики этого происшествия так и не были найдены и привлечены к ответственности. Убийство тележурналиста вызвало широкий общественный резонанс, а реакция на трагедию была мгновенной и массовой. Ведущие телеканалы прервали свое вещание, а президент РФ Борис Ельцин выразил свое потрясение и пообещал сделать все возможное для поимки преступников. Однако, несмотря на все заявления и следственные действия, дело так и остается нераскрытым. На следующий день после убийства, 2 марта 1995 года, Борис Ельцин встретился с журналистами и назвал случившееся трагедией для всей страны, признав свою недостаточную активность в борьбе с преступностью. Юрий Скуратов в 1998 году на встрече с экс-президентом РФ отчитался о ходе расследования, но конкретных подозреваемых так и не было названо.