Zeit: неудачные переговоры для Украины грозят гражданской войной

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Противостояние на Украине может вылиться в гражданскую войну
Противостояние на Украине может вылиться в гражданскую войну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины может столкнуться с угрозой распада из-за неудачных переговоров, а армия — раздробиться на части, что грозит эскалацией конфликта внутри страны. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против России, другие сдадутся, третьи станут искать спасения в сотрудничестве», — пишет Zeit.

Издание отмечает, что в случае потери управляемости Украину ждет дестабилизация. Страна может оказаться неуправляемой, когда «один фронт превратится во множество фронтов». Конфликт между Киевом и Москвой может перерасти на Украине в самый страшный вид войны — гражданскую войну.

Ранее аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase в своем докладе отмечали, что конфликт на Украине может завершиться по нескольким сценариям, среди которых наиболее вероятным считается постепенное возвращение страны в сферу влияния России на фоне отсутствия гарантий безопасности и ослабления поддержки Запада. Эксперты предупреждали, что подобное развитие событий приведет к риску внутренней дестабилизации.

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Правительство Украины может столкнуться с угрозой распада из-за неудачных переговоров, а армия — раздробиться на части, что грозит эскалацией конфликта внутри страны. Об этом пишет немецкая газета Zeit. «Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против России, другие сдадутся, третьи станут искать спасения в сотрудничестве», — пишет Zeit. Издание отмечает, что в случае потери управляемости Украину ждет дестабилизация. Страна может оказаться неуправляемой, когда «один фронт превратится во множество фронтов». Конфликт между Киевом и Москвой может перерасти на Украине в самый страшный вид войны — гражданскую войну. Ранее аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase в своем докладе отмечали, что конфликт на Украине может завершиться по нескольким сценариям, среди которых наиболее вероятным считается постепенное возвращение страны в сферу влияния России на фоне отсутствия гарантий безопасности и ослабления поддержки Запада. Эксперты предупреждали, что подобное развитие событий приведет к риску внутренней дестабилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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