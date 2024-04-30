Директор Майданова рассказал, что случилось с певцом

Певцу резко стало плохо
У певца Дениса Майданова произошла аллергическая реакция на лекарство от пневмонии. Об этом сообщил его директор.
«Денис на ногах переносит пневмонию… Врач ранее выписал лекарство для лечения пневмонии, и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — рассказал он в разговоре с RT.
По словам директора артиста, Майданов ехал в Театр Армии на конкурс «Я горжусь», когда ему стало плохо. Сейчас за его состоянием наблюдают медики.
Ранее telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Майданова. Утверждается, что его доставили в больницу с отеком Квинке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.