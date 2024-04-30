Директор Майданова рассказал, что случилось с певцом

Директор Майданова сообщил, что у артиста возникла аллергия на лекарство
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, майданов денис
Певцу резко стало плохо Фото:

У певца Дениса Майданова произошла аллергическая реакция на лекарство от пневмонии. Об этом сообщил его директор.

«Денис на ногах переносит пневмонию… Врач ранее выписал лекарство для лечения пневмонии, и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — рассказал он в разговоре с RT.

По словам директора артиста, Майданов ехал в Театр Армии на конкурс «Я горжусь», когда ему стало плохо. Сейчас за его состоянием наблюдают медики.

Ранее telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Майданова. Утверждается, что его доставили в больницу с отеком Квинке.

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У певца Дениса Майданова произошла аллергическая реакция на лекарство от пневмонии. Об этом сообщил его директор. «Денис на ногах переносит пневмонию… Врач ранее выписал лекарство для лечения пневмонии, и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — рассказал он в разговоре с RT. По словам директора артиста, Майданов ехал в Театр Армии на конкурс «Я горжусь», когда ему стало плохо. Сейчас за его состоянием наблюдают медики. Ранее telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Майданова. Утверждается, что его доставили в больницу с отеком Квинке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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