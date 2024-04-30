Происшествия Директор Майданова рассказал, что случилось с певцом Директор Майданова сообщил, что у артиста возникла аллергия на лекарство 30 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + Певцу резко стало плохо Фото: Владимир Андреев © URA.RU У певца Дениса Майданова произошла аллергическая реакция на лекарство от пневмонии. Об этом сообщил его директор. «Денис на ногах переносит пневмонию… Врач ранее выписал лекарство для лечения пневмонии, и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — рассказал он в разговоре с RT. По словам директора артиста, Майданов ехал в Театр Армии на конкурс «Я горжусь», когда ему стало плохо. Сейчас за его состоянием наблюдают медики. Ранее telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Майданова. Утверждается, что его доставили в больницу с отеком Квинке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У певца Дениса Майданова произошла аллергическая реакция на лекарство от пневмонии. Об этом сообщил его директор. «Денис на ногах переносит пневмонию… Врач ранее выписал лекарство для лечения пневмонии, и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — рассказал он в разговоре с RT. По словам директора артиста, Майданов ехал в Театр Армии на конкурс «Я горжусь», когда ему стало плохо. Сейчас за его состоянием наблюдают медики. Ранее telegram-канал 112 сообщил о госпитализации Майданова. Утверждается, что его доставили в больницу с отеком Квинке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям