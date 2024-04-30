112: Денису Майданову стало плохо в московском театре

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, майданов денис
Майданову вызвали скорую, передает 112 Фото:

Певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Майданова госпитализировали с диагнозом „отек Квинке“. Музыканту оказывают помощь», — говорится в сообщении. Артист и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию.

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Певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Майданова госпитализировали с диагнозом „отек Квинке“. Музыканту оказывают помощь», — говорится в сообщении. Артист и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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