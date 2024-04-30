112: Денису Майданову стало плохо в московском театре

Майданову вызвали скорую, передает 112
Певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Майданова госпитализировали с диагнозом „отек Квинке“. Музыканту оказывают помощь», — говорится в сообщении. Артист и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию.
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