Происшествия 112: Денису Майданову стало плохо в московском театре 30 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 + Майданову вызвали скорую, передает 112 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Майданова госпитализировали с диагнозом „отек Квинке“. Музыканту оказывают помощь», — говорится в сообщении. Артист и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Майданова госпитализировали с диагнозом „отек Квинке“. Музыканту оказывают помощь», — говорится в сообщении. Артист и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям