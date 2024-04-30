30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Челябинской области уничтожили вещдоки по 20 уголовным делам

Полтора килограмма наркотиков сожгли полицейские в Копейске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, наркотики, вещдок, гашиш, изьятие
Полтора килограмма наркотиков отправили на огонь в Копейске Фото:

Челябинские полицейские сожгли почти полтора килограмма наркотиков, которые были вещественными доказательствами по 20 уголовным делам. Уничтожение веществ провели в присутствии специальной комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Изъятые из незаконного оборота героин, марихуану, а также синтетические вещества, которые являлись вещественными доказательствами по 20 уголовным делам, отправили в огонь. Сожжено 1500 граммов наркотических веществ», — прокомментировали в региональном главке.

Вместе с сотрудниками отдела МВД России по городу Копейску в комиссию вошли специалисты управления здравоохранения, отдела экологии и природопользования, управления по имуществу и земельным отношениям местной администрации. Процедура уничтожения состоялась после вступления в законную силу приговоров судов и иных процессуальных решений по фактам незаконного оборота наркотиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские полицейские сожгли почти полтора килограмма наркотиков, которые были вещественными доказательствами по 20 уголовным делам. Уничтожение веществ провели в присутствии специальной комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Изъятые из незаконного оборота героин, марихуану, а также синтетические вещества, которые являлись вещественными доказательствами по 20 уголовным делам, отправили в огонь. Сожжено 1500 граммов наркотических веществ», — прокомментировали в региональном главке. Вместе с сотрудниками отдела МВД России по городу Копейску в комиссию вошли специалисты управления здравоохранения, отдела экологии и природопользования, управления по имуществу и земельным отношениям местной администрации. Процедура уничтожения состоялась после вступления в законную силу приговоров судов и иных процессуальных решений по фактам незаконного оборота наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...