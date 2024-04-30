В Челябинской области уничтожили вещдоки по 20 уголовным делам

Полтора килограмма наркотиков сожгли полицейские в Копейске

Полтора килограмма наркотиков отправили на огонь в Копейске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинские полицейские сожгли почти полтора килограмма наркотиков, которые были вещественными доказательствами по 20 уголовным делам. Уничтожение веществ провели в присутствии специальной комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Изъятые из незаконного оборота героин, марихуану, а также синтетические вещества, которые являлись вещественными доказательствами по 20 уголовным делам, отправили в огонь. Сожжено 1500 граммов наркотических веществ», — прокомментировали в региональном главке.

Вместе с сотрудниками отдела МВД России по городу Копейску в комиссию вошли специалисты управления здравоохранения, отдела экологии и природопользования, управления по имуществу и земельным отношениям местной администрации. Процедура уничтожения состоялась после вступления в законную силу приговоров судов и иных процессуальных решений по фактам незаконного оборота наркотиков.