Челябинский зоопарк будет работать на два часа дольше

Челябинский зоопарк с 15 апреля перейдет на летний режим работы. Теперь он будет работать на два часа дольше, рассказали в пресс-службе зоопарка.
«С 15 апреля челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Это означает, что мы будем открыты на два часа дольше», — сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что с понедельника по четверг зоопарк будет открыт с 10 до 20 часов, с пятницы по воскресенье — с 10 до 21 часа. При этом в пресс-службе предупредили, что лучше приходить заранее, поскольку касса закрывается на час раньше.
Детский контактный зоопарк будет работать каждый день с 11 до 18 часов также с понедельника по четверг, и с 11 до 19 часов с пятницы по воскресенье. При этом стоит учитывать, что касса и в том, и в другом случае закроется за полчаса до конца рабочего дня. В случае, если пойдёт дождь, контактный зоопарк будет закрыт.
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