В Челябинской области перестанут работать телевизоры

В Челябинской области перестанут показывать телевизоры. Об этом сообщили в областном телерадиопередающем центре.
«Филиал РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ информирует о плановом отключении передатчиков транслирующие программы цифрового эфирного телевидения в рамках первого и второго мультиплексов. С 14.04.2025 по 15.04.2025 с 23:00 до 03:00, отключение общей продолжительностью не более 30 минут», — сообщил областной телецентр.
Также отключение продолжительностью не более 10 минут состоится 16 апреля с 8:35 до 15:00. Затем с 16 по 17 апреля с 23:00 до 03:00 состоится отключение общей продолжительностью не более 30 минут.
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