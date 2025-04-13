13 апреля 2025

В Челябинской области перестанут работать телевизоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телевизоры перестанут работать в Челябинской области
Телевизоры перестанут работать в Челябинской области Фото:

В Челябинской области перестанут показывать телевизоры. Об этом сообщили в областном телерадиопередающем центре.

«Филиал РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ информирует о плановом отключении передатчиков транслирующие программы цифрового эфирного телевидения в рамках первого и второго мультиплексов. С 14.04.2025 по 15.04.2025 с 23:00 до 03:00, отключение общей продолжительностью не более 30 минут», — сообщил областной телецентр.

Также отключение продолжительностью не более 10 минут состоится 16 апреля с 8:35 до 15:00. Затем с 16 по 17 апреля с 23:00 до 03:00 состоится отключение общей продолжительностью не более 30 минут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области перестанут показывать телевизоры. Об этом сообщили в областном телерадиопередающем центре. «Филиал РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ информирует о плановом отключении передатчиков транслирующие программы цифрового эфирного телевидения в рамках первого и второго мультиплексов. С 14.04.2025 по 15.04.2025 с 23:00 до 03:00, отключение общей продолжительностью не более 30 минут», — сообщил областной телецентр. Также отключение продолжительностью не более 10 минут состоится 16 апреля с 8:35 до 15:00. Затем с 16 по 17 апреля с 23:00 до 03:00 состоится отключение общей продолжительностью не более 30 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...