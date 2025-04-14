В Златоусте нацпарк возглавил новый директор

В Златоусте (Челябинская область) нацпарк «Таганай» возглавил Александр Кузнецов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, Кузнецов имеет девятилетний опыт работы в заповедной системе страны.
«К работе Кузнецов приступил сегодня, 14 апреля. Выпускник Уфимского юридического института, в заповедной системе руководитель трудится уже девять лет и знает свою работу всесторонне», — рассказали URA.RU в нацпарке.
До приезда в Златоуст Кузнецов работал на руководящих должностях. Топ-менеджер трудился замдиректора нацпарка «Башкирия», исполнял обязанности директора нацпарка «Себежский» (Псковская область), возглавлял Рдейский заповедник (Новгородская область).
«На посту директора национального парка „Таганай“ я намерен сосредоточиться на развитии туризма. Это касается и национального парка „Зигальга“, который находится под нашим управлением», — заявил Кузнецов на сайте.
Одной из точек приложения усилий станет работа с инвесторами. Под руководством назначенца инспекторы уделят внимание вопросам охраны территории, экологического просвещения. Отдельным пунктом деятельности Кузнецов назвал взаимодействие с общественностью и органами власти.
До прихода нового директора обязательности руководителя исполняла Евгения Дунаева. Теперь она продолжила работу в статусе заместителя по проектной работе. Нацпарк функционировал без директора, поскольку экс-глава учреждения Эльвина Новоселова попала под суд. Она проходит по одному уголовному делу вместе с экс-директором парка, бывшим замглавы департамента Минприроды РФ Алексеем Яковлевым. Последнему вменяются в вину взятки на сумму свыше трех миллионов рублей.
С октября 2021 года по июль 2023 года Яковлев, считает следствие, получал деньги от предпринимателя Ульяны Филипповой через замдиректора парка Евгения Пузанова. Также заявлялось, что Новоселова ежемесячно передавала бывшему руководителю по 50 тысяч рублей премий, выписанных на сотрудников.
Силовики Яковлева задержали в ноябре 2023 года. В суде дело слушается с ноября 2024 года.
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