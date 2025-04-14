За челябинским экс-губернатором сохранился долг обанкроченного «Гринфлайта»

За бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем сохранился долг обанкроченного застройщика «Гринфлайт». Как сообщил конкурсный управляющий компании Андрей Кузьмин, апелляционная инстанция оставила без изменений документ нижестоящего суда.
«Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в жалобе Юревича отказано. Определение суда оставлено без изменения», — отметил Кузьмин на «Федресурсе».
К субсидиарной ответственности суд привлек Юревича 29 июля 2024 года. В удовлетворении заявления в части требований к иным ответчикам суд Кузьмину отказал. В числе ответчиков выступали четыре физлица и две компании «МедиаСтиль» и «Центр современных технологий».
Принятый акт экс-губернатор и его управляющий в сентябре по отдельности оспорили. Слушания дела несколько раз откладывались, поскольку суд затребовал в полиции доказательства по уголовному делу, однако часть копий с допросами бывшего вице-мэра Челябинска, экс-главы «Гринфлайта» Сергея Мануйлова, экс-директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ «КЖСИ») Дмитрия Карабинцева и гендиректора стройкомпании «Техстрой» Виталия Санникова следователи передали в нечитаемом виде. Вместе с бывшим водителем Юревича Александром Москалюком руководителей пытались безуспешно привлечь к субсидиарной ответственности.
В действиях Юревича суд усмотрел доведение «Гринфлайта» до банкротства. В материалах дела отмечено, что бывший глава региона оказывал влияние на принятые компанией решения. Причем это происходило, даже когда он покинул должность губернатора.
Согласно материалам суда, его указания передавались через Москалюка. Речь в ходе процесса шла о выкупе земли на 360 млн рублей и расторжении договора с «СМП-банком». Также к убыткам привело решение Юревича оказать спонсорскую поддержу московскому спортивному клубу.
«Гринфлайт» не смог достроить микрорайон «Академ риверсайд». Работы приостановились весной 2016 года. Без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В 2018 году Мануйлова осудили за обман покупателей жилья. Работы возобновились только после смены руководства застройщика. Банкротом компания стала в июне 2020 года. Заочно районный суд Екатеринбурга арестовал Москалюка, которого по другому делу обвинили в посредничестве при передаче взяток.
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