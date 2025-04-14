Умерший в Миассе бизнесмен спас от ЧП атомные электростанции и аэропорты

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Алексей Земляницын (слева) заработанные средства тратил на развитие Миасса
Алексей Земляницын (слева) заработанные средства тратил на развитие Миасса Фото:

Скончавшегося в Миассе (Челябинская область) владельца крупного завода «Егоза» Александр Земляницын отпевать будут в Ленинске, где он строил храм Андрея Первозванного. Как удалось выяснить URA.RU, собственник снабжающего колючей проволокой колонии и тюрьмы по всей стране завода, свой бизнес начинал в 1991 году. Востребованное производство продолжит сын Игорь.

Ракеты сменил на чертежи

Будущий создатель холдинга «Русская стратегия» Александр Земляницын родился и вырос в Миассе. После службы в ракетных войсках поступил на инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института, который окончил с отличием. Его трудовая карьера началась на одном из предприятий «Главюжуралстроя», где он прошел путь от мастера до главного инженера.

Вклад в дело реформ

Создал бизнес в самый начальный период экономических преобразований сначала Михаила Горбачева, а затем — реформаторов российского правительства. В 1991 году Земляницын открыл свое первое предприятие «Сантехкомплект». С небольшого коллектива в 12 человек компания быстро развивалась, позволив задуматься о диверсификации бизнеса.

При участии бизнесмена челябинская епархия построила несколько храмов
При участии бизнесмена челябинская епархия построила несколько храмов
Фото:

Стратегические объекты укрыл от нападений

Под руководством Земляницына «Сантехкомплект» и «Егоза» реализовали множество крупных проектов. Среди них — строительство объектов для атомной энергетики, ГЭС, поставка защитных ограждений для военных объектов. Продукция компании активно использовалась для обеспечения безопасности на объектах «Росатома», в аэропортах и на нефтяных платформах.

Города ради

За время деятельности Земляницын создал 500 рабочих мест на своих предприятиях. В 2022 году, по данным местных властей, вклад «Сантехкомплекта» в бюджет города составил более 30 миллионов рублей. Предприятие помогало властям строить дороги, школы и медицинские учреждения.

Заводы подружил с экологией

«Сантехкомплект» стал одним из первых в регионе, кто начал использовать экологически чистые материалы и инновационные методы строительства. В 2021 году компания внедрила систему управления качеством, что позволило увеличить эффективность производства на 15% и снизить количество отходов на 25%.

Колокольный звон

Предприниматель строил храмы. Его компании возводили церкви Богоявления, Преображения Господня в Чебаркуле и Андрея Первозванного — под Миассом в Ленинске. За оказанную помощь в 2017 году митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручил бизнесмену медаль Челябинской епархии.

Среди других наград есть ордена Трудового Красного Знамени и «Гражданская доблесть», медаль «За укрепление безопасности Отечества». В 2023 году Земляницын получил звание Заслуженного строителя РФ».

Предприниматель скончался в ночь на 14 апреля. Похоронят руководителя 16 апреля.

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Скончавшегося в Миассе (Челябинская область) владельца крупного завода «Егоза» Александр Земляницын отпевать будут в Ленинске, где он строил храм Андрея Первозванного. Как удалось выяснить URA.RU, собственник снабжающего колючей проволокой колонии и тюрьмы по всей стране завода, свой бизнес начинал в 1991 году. Востребованное производство продолжит сын Игорь. Будущий создатель холдинга «Русская стратегия» Александр Земляницын родился и вырос в Миассе. После службы в ракетных войсках поступил на инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института, который окончил с отличием. Его трудовая карьера началась на одном из предприятий «Главюжуралстроя», где он прошел путь от мастера до главного инженера. Создал бизнес в самый начальный период экономических преобразований сначала Михаила Горбачева, а затем — реформаторов российского правительства. В 1991 году Земляницын открыл свое первое предприятие «Сантехкомплект». С небольшого коллектива в 12 человек компания быстро развивалась, позволив задуматься о диверсификации бизнеса. Под руководством Земляницына «Сантехкомплект» и «Егоза» реализовали множество крупных проектов. Среди них — строительство объектов для атомной энергетики, ГЭС, поставка защитных ограждений для военных объектов. Продукция компании активно использовалась для обеспечения безопасности на объектах «Росатома», в аэропортах и на нефтяных платформах. За время деятельности Земляницын создал 500 рабочих мест на своих предприятиях. В 2022 году, по данным местных властей, вклад «Сантехкомплекта» в бюджет города составил более 30 миллионов рублей. Предприятие помогало властям строить дороги, школы и медицинские учреждения. «Сантехкомплект» стал одним из первых в регионе, кто начал использовать экологически чистые материалы и инновационные методы строительства. В 2021 году компания внедрила систему управления качеством, что позволило увеличить эффективность производства на 15% и снизить количество отходов на 25%. Предприниматель строил храмы. Его компании возводили церкви Богоявления, Преображения Господня в Чебаркуле и Андрея Первозванного — под Миассом в Ленинске. За оказанную помощь в 2017 году митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручил бизнесмену медаль Челябинской епархии. Среди других наград есть ордена Трудового Красного Знамени и «Гражданская доблесть», медаль «За укрепление безопасности Отечества». В 2023 году Земляницын получил звание Заслуженного строителя РФ». Предприниматель скончался в ночь на 14 апреля. Похоронят руководителя 16 апреля.
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