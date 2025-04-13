Новая система фотофиксации поймала в Челябинске почти 200 нарушителей за месяц

В Челябинске завершился пилотный проект по фотофиксации нарушений. За четыре недели работы системы было вынесено 197 штрафов, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.
«На прошлой неделе завершили пилотный проект по фотофиксации. Благодаря фотофиксации составили 197 постановлений за четыре недели. Штрафы выносятся быстро. Надеемся, что граждане, получая оперативный отклик, перестанут нарушать правила», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.
В марте в Челябинске с помощью системы фотофиксации начали активно ловить водителей, которые паркуются на газонах. За два дня было вынесено 35 штрафов за парковку в неположенном месте. Власти также намеренны расширить использование слежки за нарушителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!