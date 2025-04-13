13 апреля 2025

Новая система фотофиксации поймала в Челябинске почти 200 нарушителей за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Агеев отметил, что фотофиксация выявила 197 нарушителей
Агеев отметил, что фотофиксация выявила 197 нарушителей Фото:

В Челябинске завершился пилотный проект по фотофиксации нарушений. За четыре недели работы системы было вынесено 197 штрафов, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.

«На прошлой неделе завершили пилотный проект по фотофиксации. Благодаря фотофиксации составили 197 постановлений за четыре недели. Штрафы выносятся быстро. Надеемся, что граждане, получая оперативный отклик, перестанут нарушать правила», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.

В марте в Челябинске с помощью системы фотофиксации начали активно ловить водителей, которые паркуются на газонах. За два дня было вынесено 35 штрафов за парковку в неположенном месте. Власти также намеренны расширить использование слежки за нарушителями.

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В Челябинске завершился пилотный проект по фотофиксации нарушений. За четыре недели работы системы было вынесено 197 штрафов, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии. «На прошлой неделе завершили пилотный проект по фотофиксации. Благодаря фотофиксации составили 197 постановлений за четыре недели. Штрафы выносятся быстро. Надеемся, что граждане, получая оперативный отклик, перестанут нарушать правила», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев. В марте в Челябинске с помощью системы фотофиксации начали активно ловить водителей, которые паркуются на газонах. За два дня было вынесено 35 штрафов за парковку в неположенном месте. Власти также намеренны расширить использование слежки за нарушителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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