Филипп Киркоров выбрал имя для третьего ребенка

Киркоров: если у меня будет сын, я назову его Мироном
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Филипп Киркоров сказал, что если у него родится сын, он назовет его Мироном
Филипп Киркоров сказал, что если у него родится сын, он назовет его Мироном Фото:

Певец Филипп Киркоров заявил, что готов стать многодетным отцом. Артист поделился с журналистами, что уже выбрал имя для ребенка. По его словам, если у него родится сын, мальчика назовут Мироном. 

«Я недавно познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня еще будет мальчишка, я назову его Мироном», — поделился Киркоров с журналистами. Его слова передает издание «7 дней.ru». Артист рассказал, что уже выбрал имя и для девочки. Если у певца родится дочь, он назовет ее Викторией, поскольку так звали его мать, а само имя символизирует победу. 

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Певец Филипп Киркоров заявил, что готов стать многодетным отцом. Артист поделился с журналистами, что уже выбрал имя для ребенка. По его словам, если у него родится сын, мальчика назовут Мироном.  «Я недавно познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня еще будет мальчишка, я назову его Мироном», — поделился Киркоров с журналистами. Его слова передает издание «7 дней.ru». Артист рассказал, что уже выбрал имя и для девочки. Если у певца родится дочь, он назовет ее Викторией, поскольку так звали его мать, а само имя символизирует победу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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