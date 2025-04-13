Филипп Киркоров выбрал имя для третьего ребенка

Певец Филипп Киркоров заявил, что готов стать многодетным отцом. Артист поделился с журналистами, что уже выбрал имя для ребенка. По его словам, если у него родится сын, мальчика назовут Мироном.
«Я недавно познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня еще будет мальчишка, я назову его Мироном», — поделился Киркоров с журналистами. Его слова передает издание «7 дней.ru». Артист рассказал, что уже выбрал имя и для девочки. Если у певца родится дочь, он назовет ее Викторией, поскольку так звали его мать, а само имя символизирует победу.
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