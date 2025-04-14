Челябинцам без опыта работы предлагают зарплату до 240 тысяч рублей

Компании в Челябинске специалистам без опыта работы готовы предложить вакансии с зарплатой до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе HeadHunter.
«[Требуется] курьер в Купер. Зарплата от 145 000 до 240 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте по поиску работу.
Разнорабочие без опыта могут зарабатывать от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Руководители — от 100 000 рублей, комплектовщик на склад продуктов питания — до 145 000 рублей, спасатели в термах «Voda» могут заработать в месяц от 70 000 рублей. Компании в Челябинске также ищут специалистов и сыроваров. Им готовы платить от 70 до 100 тысяч рублей.
В Челябинске в условиях кадрового голода каждая вторая компания готова принять на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, сообщили ранее URA.RU в сервисе SuperJob. Еще 30% делают это изредка или для специфических должностей.
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