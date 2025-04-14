Челябинцам без опыта работы предлагают зарплату до 240 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры могут получать в месяц до 240 тысяч рублей
Курьеры могут получать в месяц до 240 тысяч рублей Фото:

Компании в Челябинске специалистам без опыта работы готовы предложить вакансии с зарплатой до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе HeadHunter.

«[Требуется] курьер в Купер. Зарплата от 145 000 до 240 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте по поиску работу.

Разнорабочие без опыта могут зарабатывать от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Руководители — от 100 000 рублей, комплектовщик на склад продуктов питания — до 145 000 рублей, спасатели в термах «Voda» могут заработать в месяц от 70 000 рублей. Компании в Челябинске также ищут специалистов и сыроваров. Им готовы платить от 70 до 100 тысяч рублей.

В Челябинске в условиях кадрового голода каждая вторая компания готова принять на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, сообщили ранее URA.RU в сервисе SuperJob. Еще 30% делают это изредка или для специфических должностей. 

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Компании в Челябинске специалистам без опыта работы готовы предложить вакансии с зарплатой до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе HeadHunter. «[Требуется] курьер в Купер. Зарплата от 145 000 до 240 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте по поиску работу. Разнорабочие без опыта могут зарабатывать от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Руководители — от 100 000 рублей, комплектовщик на склад продуктов питания — до 145 000 рублей, спасатели в термах «Voda» могут заработать в месяц от 70 000 рублей. Компании в Челябинске также ищут специалистов и сыроваров. Им готовы платить от 70 до 100 тысяч рублей. В Челябинске в условиях кадрового голода каждая вторая компания готова принять на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, сообщили ранее URA.RU в сервисе SuperJob. Еще 30% делают это изредка или для специфических должностей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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