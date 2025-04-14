Мэрия Кургана отдаст инвесторам землю под КРТ в вотчине челябинского девелопера

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Власти Кургана планируют найти застройщика для реализации проекта КРТ в 16 микрорайоне Заозерного
Власти Кургана планируют найти застройщика для реализации проекта КРТ в 16 микрорайоне Заозерного Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Власти Кургана выделили более 12 гектаров земли под комплексную застройку в 16 микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. В этом районе строительством жилого комплекса уже занимается крупный челябинский девелопер.

«Власти готовят на продажу участок под КРТ в 16 микрорайоне. Здесь уже пустил корни челябинский девелопер „Трест Магнитострой“, занимающийся малоэтажной застройкой», — сообщил источник.

Информация подтверждается на сайте мэрии. Под КРТ выделена территория площадью 126 528 квадратных метров. Подрядчику необходимо будет реализовать проект комплексной застройки в течение семи лет. На земле разрешено заниматься возведение малоэтажных, среднеэтажных и высотных жилых домов.

Ранее URA.RU писало, что чиновники готовят землю под КРТ в 15 микрорайоне Заозерного. Площадь будущей застройки составит свыше 10 гектаров. На этой территории власти забирали около 30 участков у застройщика Александра Бабочкина

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Власти Кургана выделили более 12 гектаров земли под комплексную застройку в 16 микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. В этом районе строительством жилого комплекса уже занимается крупный челябинский девелопер. «Власти готовят на продажу участок под КРТ в 16 микрорайоне. Здесь уже пустил корни челябинский девелопер „Трест Магнитострой“, занимающийся малоэтажной застройкой», — сообщил источник. Информация подтверждается на сайте мэрии. Под КРТ выделена территория площадью 126 528 квадратных метров. Подрядчику необходимо будет реализовать проект комплексной застройки в течение семи лет. На земле разрешено заниматься возведение малоэтажных, среднеэтажных и высотных жилых домов. Ранее URA.RU писало, что чиновники готовят землю под КРТ в 15 микрорайоне Заозерного. Площадь будущей застройки составит свыше 10 гектаров. На этой территории власти забирали около 30 участков у застройщика Александра Бабочкина
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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