Мэрия Кургана отдаст инвесторам землю под КРТ в вотчине челябинского девелопера

Власти Кургана выделили более 12 гектаров земли под комплексную застройку в 16 микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. В этом районе строительством жилого комплекса уже занимается крупный челябинский девелопер.
«Власти готовят на продажу участок под КРТ в 16 микрорайоне. Здесь уже пустил корни челябинский девелопер „Трест Магнитострой“, занимающийся малоэтажной застройкой», — сообщил источник.
Информация подтверждается на сайте мэрии. Под КРТ выделена территория площадью 126 528 квадратных метров. Подрядчику необходимо будет реализовать проект комплексной застройки в течение семи лет. На земле разрешено заниматься возведение малоэтажных, среднеэтажных и высотных жилых домов.
Ранее URA.RU писало, что чиновники готовят землю под КРТ в 15 микрорайоне Заозерного. Площадь будущей застройки составит свыше 10 гектаров. На этой территории власти забирали около 30 участков у застройщика Александра Бабочкина
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