13 апреля 2025

Челябинская компания накормит китайцев тоннами куриных лапок

© Служба новостей «URA.RU»
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Лапки кур отправились в Китай в составе двух партий товара
Лапки кур отправились в Китай в составе двух партий товара Фото:

Компания «Магнитогорский птицеводческий комплекс» («МПК») накормит потребителей Китая тоннами куриных лапок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в соседнее государство отправили две партии общим весом 38,4 тонны.

«В Китай „МПК“ экспортировал 38,4 тонны челябинских куриных лапок. При отгрузке специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Комплекс лабораторных исследований подтвердил соответствие продукции строгим требованиям страны-импортера. Использование цифровых платформ облегчило процесс оформления ветеринарных сертификатов и предварительного уведомления об отправке. Отправка стала третьей, полное таможенное оформление для которой провели в регионе.

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Компания «Магнитогорский птицеводческий комплекс» («МПК») накормит потребителей Китая тоннами куриных лапок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в соседнее государство отправили две партии общим весом 38,4 тонны. «В Китай „МПК“ экспортировал 38,4 тонны челябинских куриных лапок. При отгрузке специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль», — пояснили URA.RU в ведомстве. Комплекс лабораторных исследований подтвердил соответствие продукции строгим требованиям страны-импортера. Использование цифровых платформ облегчило процесс оформления ветеринарных сертификатов и предварительного уведомления об отправке. Отправка стала третьей, полное таможенное оформление для которой провели в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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