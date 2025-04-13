Челябинская компания накормит китайцев тоннами куриных лапок

Компания «Магнитогорский птицеводческий комплекс» («МПК») накормит потребителей Китая тоннами куриных лапок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в соседнее государство отправили две партии общим весом 38,4 тонны.
«В Китай „МПК“ экспортировал 38,4 тонны челябинских куриных лапок. При отгрузке специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Комплекс лабораторных исследований подтвердил соответствие продукции строгим требованиям страны-импортера. Использование цифровых платформ облегчило процесс оформления ветеринарных сертификатов и предварительного уведомления об отправке. Отправка стала третьей, полное таможенное оформление для которой провели в регионе.
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