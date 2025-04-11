Челябинские слухи: чиновники боятся очных ставок

О нагоняе от Текслера, планах Гехт, ожидании ростовского этапа. Выпуск 1119

11 апреля 2025 в 17:57 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве региона обсуждают разнос, который устроил губернатор Алексей Текслер своему заму Андрею Фалейчику. А кто-то просится на работу в Нарьян-Мар и строчит сообщения врио главы НАО Ирине Гехт. В Челябинске вновь заговорили о создании восьмого района. А из Ростова-на-Дону везут в тюремном вагоне двух высокопоставленных арестантов, что держит в напряжении челябинские элиты. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер отчитывает Фалейчика Алексей Текслер (справа) торопит Андрея Фалейчика (слева) с ямочным ремонтом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что губернатор Алексей Текслер стал чаще отчитывать своего заместителя Андрея Фалейчика, курирующего в регионе инфраструктуру. И достается Фалейчику за дороги. «Часть асфальта сошла вместе со снегом. А так как снег стаял рано, то запланированный ямочный ремонт начали позднее, чем это требуется сейчас. Жалоб на состояние дорог много, дорожники тормозят. Вот Текслер и поругивает Фалейчика, торопит его с ремонтом», — говорят в кулуарах. Ксендзов получил первый нагоняй Вице-губернатора Андрея Фалейчика глава региона Алексей Текслер отчитывает не только за ямочный ремонт, но и за состояние дорожных знаков. А началось все с поездки Текслера в Ашу, попавшую в зону половодья. Досталось тогда первому замминистра дорожного хозяйства региона Андрею Ксензову, который сейчас временно руководит ведомством. «Коллеги, я уже несколько раз ездил в Ашу, как стоял тогда на въезде ржавый дорожный знак, так и стоит до сих пор! И таких знаков по нашим трассам полно!» — цитируют возмущенного губернатора источники. Говорят, что уже через сутки дорожный знак в Аше заменили. Процесс лично контролировал Ксензов, он же прислал Текслеру фото нового знака. Гехт не будет обновлять правительство НАО Ирина Гехт не будет торопиться с обновлением кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщают источники, бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт до осени не будет обновлять правительство Ненецкого автономного округа, которым сейчас руководит в статусе «и.о.» Выборы губернатора НАО состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Выбирать главу региона будет собрание депутатов НАО из нескольких кандидатур. «Можно не сомневаться, что депутаты выберут именно Гехт. После этого правительство НАО уйдет, как положено, в отставку. Гехт будет сама решать, кому работать в новом составе. До этого времени масштабных кадровых перестановок не ожидается. Кстати, это надо учесть челябинцам, готовым хоть сейчас ехать в Нарьян-Мар, на работу к Гехт. Они шлют ей свои резюме в надежде, что им предложат должность в НАО», — говорят инсайдеры. Экс-министр также будет ждать осени К слову, до выборов губернатора Ненецкого автономного округа не уедет в Нарьян-Мар и экс-министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. И.о. губернатора НАО Ирина Гехт предложит ей работу в округе. «Но опять же, до избрания Гехт, точнее до обновления состава правительства НАО Буторина останется в Челябинске. Ее это вполне устраивает», — болтают в кулуарах. Пырсиков поторопился Дмитрий Пырсиков первым из депутатов подал заявление на праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что выдвижение на праймериз Дмитрия Пырсикова, первым из действующих депутатов заксобрания подавшего заявление, в ЕР расценили как фальстарт. Массовая регистрация должна была наступить чуть позже. «Пырсиков поторопился. Впрочем, ничем серьезным для него это не грозит. Ему попеняли, но на этом все и закончилось», — сообщает источник. Но решил проблемы Впрочем, выдвижению депутата ЗСО Дмитрия Пырсикова на праймериз ЕР могла помешать другая неприятность. У Пырсикова якобы были проблемы с иностранными активами. «Это ставило под вопрос его выдвижение по округу № 21. Но все благополучно решилось, проблемы Пырсиков уладил и теперь препятствий нет», — говорят в кулуарах. На челябинскую Рублевку зайдет боец Рожков Алексей Рожков выдвинется на выборы по округу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщают источники, в ЕР определились с кандидатом на выборах в заксобрание по округу №5, бывшему Пригородному. Избиравшийся несколько созывов подряд по этому округу Дмитрий Мешков, на днях уволившийся из национализированного холдинга «Макфа», больше не будет заниматься политикой. Об этом в ЕР знали давно и собирались выставить по этому округу участника СВО. В округ целиком входит Сосновский район, неофициально именуемый за близость к областному центру челябинской Рублевкой. «Вот теперь с кандидатурой определились окончательно. На выборы от ЕР пойдет участник освобождения Мариуполя Алексей Рожков. Очень достойная кандидатура», — говорят единороссы. Участник «Времени героев» готовится к праймериз Еще один боец СВО, участник федеральной программы «Время героев» Евгений Заозеров выдвинется при поддержке ЕР на выборы в ЗСО по округу №18. В 2020 по этому округу выборы выиграл гендиректор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. «Ромасенко заявил, что работа в ЗСО отнимает много времени, а ему надо сосредоточиться на основной работе. Было принято решение выдвинуть здесь участника СВО», — пояснил источник. Центр Челябинска отдадут бывшему замминистра Александр Казаков пойдет на выборы от ЕР Фото: Центр адаптивных видов спорта Челябинской области Стало известно еще об одном участнике СВО, который пойдет на выборы в заксобрание региона от «Единой России» как одномандатник. Речь идет об округе №16, в который входит Центральный район Челябинска. Здесь на выборы от ЕР выдвинется руководитель регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта, подведа областного минспорта, Александр Казаков. Ранее Казаков работал самом министерстве, уволился в июне 2022 года, с должности замминистра. «Говорят, что он ушел сразу, как минспорта возглавил Александр Гриб. Знал, что с ним не сработается. Некоторое время ездил волонтером на СВО, затем подписал контракт с Минобороны. Ранее у него уже был опыт участия в военных действиях, во время службы в Афганистане. Вернулся с СВО, возглавил центр. Теперь пойдет на выборы. Кстати, центр активно работает с участниками СВО», — рассказал источник. Росатом определился с кандидатом в Снежинске… Как сообщают источники, в Росатоме окончательно определились с кандидатом на выборах в челябинское ЗСО по округу №1, бывшему Снежинскому. Сейчас этот округ в заксобрании представляет академик РАН, онколог Андрей Важенин, его в 2020 году поддержал Росатом. На новые выборы Важенин не пойдет, и Росатом делает ставку на нового человека. И это будет не представитель госкорпорации. «По этом округу на выборы в заксобрание от „Единой России“ пойдет спикер городского собрания депутатов Снежинска Алексей Ремезов. Кстати, с Росатомом он тесно связан. 14 лет он проработал в Федеральном ядерном центре имени Забабахина, градообразующем предприятии Снежинска», — пояснил источник. …и в Озерске,… ПО «Маяк» определилось со своим кандидатом в Озерске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появилось ясность и с кандидатом в ЗСО в округе №4, бывшем Озерском. Этот округ также является вотчиной Росатома. На протяжении ряда лет Озерск и прилегающие к нему территории представителяли в заксобрании руководители ПО «Маяк». Так в 2020 году избрался гендиректор предприятия Михаил Похлебаев. В сентябре 2022 года Похлебаев ушел в отставку и перебрался в Снежинск. Новый директор «Маяка» Андрей Порошин на выборы не пойдет. «Рассматривался как потенциальный кандидат экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, который сейчас занимает пост заместителя гендиректора „Маяка“. Но от кандидатуры Щербакова в Росатоме отказались. На выборы пойдет замдиректора приборно-механического завода, входящего в структуру „Маяка“, Сергей Костылев. Скоро он зарегистрируется на праймериз ЕР», — пояснил источник. …а вызов Росатому кинет оппозиция Между тем «Справедливая Россия» собирается выдвинуть в заксобрание по округу № 4 известного в Озерске оппозиционера, депутата горсобрания Дмитрия Карпинского. Того самого Карпинского, что судился с раненым бойцом СВО, своим бывшим сотрудником, не желая платить ему зарплату. Суд, кстати, за бойца заступился. А в целом Карпинский позиционируется как критик местной власти. Пять лет назад он уже выдвигался в ЗСО, но проиграл Похлебаеву. «Все идет к тому, что московское начальство эсеров и на этот раз согласует Карпинского как кандидата от партии на выборах в ЗСО. И Карпинский усилит критику мэрии», — говорят в Озерске. Мухометьярова решила завязать с политикой Ольга Мухометьярова хочет сосредоточиться на бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, дважды избиравшаяся в ЗСО по спискам «Справедливой России», окончательно решила завязать с политикой. Ходили слухи, что в новый состав она выдвинется от другой партии. Как уверяют инсайдеры, Мухометьярова вообще не хочет участвовать в выборах. Об этом она уже объявила соратникам. «Фракция будет омолаживаться. Мухометьярова была ярким эсером, однако не со всеми однопартийцами у нее сложились ровные отношения. Устав от подковерных интриг, решила сосредоточиться на бизнесе. Официальным поводом назвала желание поправить здоровье, расшатанное на ниве политической борьбы», — говорят в партии. Буравова уйдет в ЗСО,… Светлана Буравова может сменить депутатский статус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер реготделения «Движения первых», депутат гордумы Челябинска Светлана Буравова выдвинется на праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Ее имя появится в списках кандидатов ближе к концу апреля. «Причем, Буравова не будет просто „паровозом“. В ЕР рассчитывают, что она пройдет в заксобрание», — говорят в кулуарах. …ее мандат отдадут Курилину В случае попадания депутата гордумы Челябинска Светланы Буравовой в заксобрание области ей придется сдать мандат муниципального депутата. Говорят, мандат может перейти юристу Вячеславу Курилину. «Председатель правления «Антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин в 2024 году был в списках ЕР на выборах в гордуму, но тогда депутатом стать ему не удалось. Теперь он получит мандат по договоренности с «Народным фронтом»», — сообщают источники. ЗСО упростит муниципальную реформу Муниципальную реформу завершат одним законом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, в заксобрании нашли способ одним решением изменить структуру администраций округов, преобразованных из районов в этом году. Всего в регионе 23 таких муниципалитета. «Планировалось, что структуры органов местного самоуправления придется менять отдельно по каждому из 23 округов. Однако юристы нашли способ сделать это с помощью одного регионального закона. Кстати, принят он будет уже в мае», — сообщил источник. Восьмой район Челябинска станет реальностью В Челябинске вновь заговорили о создании восьмого района. До того, как поселки Западный и Пригородный присоединили к городу, о такой возможности рассуждали как о далекой перспективе. Мол, необходимость назрела, но ясности нет. «Теперь, когда Челябинск расширился, о восьмом районе говорят всерьез. Это будет район в северо-западной части города, с современными жилым фондом и собственной администрацией. Процесс не самый быстрый, потребуется много согласований», — пояснил источник. Мэра Карабаша торопят с важными проектами,… Павла Титова торопят со сдачей объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, нового мэра Карабаша Павла Титова торопят с парой важных объектов. Задачу по их сдаче Титову ставил губернатор Алексей Текслер во время своего визита в Карабаш сразу после избрания Титова на пост мэра. «Есть опасения, что график сдачи может быть нарушен. Возможно, это связано с малым опытом работы Титова в должности главы города. И на следующей неделе к нем приедут из области с визитом», — сообщает источник. …как и временного главу Катав-Ивановского района Со сдачей объектов связано и то, сумеет ли временный глава Катав-Ивановского района Александр Васильев остаться на посту на постоянной основе. Ему надо поторопиться со строительством объектов, возведение которых затянулось еще при главе Николае Шимановиче, ныне находящемся в СИЗО. «Для Васильева основная задача — достроить объекты, строительство которых затянулось при Шимановиче. И главный из них — ФОК в Катав-Ивановске, который должен был быть сдан еще в 2024 году. Продемонстрировать прогресс в этом вопросе для Васильева теперь крайне важно», — говорят в кулуарах. Человек экс-мэра Пекарского вернется в Златоуст Андрей Самохвалов вернулся в Златоуст Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Бывший работник мэрии Златоуста Андрей Самохвалов, входивший в команду экс-мэра Максима Пекарского, вернется в город. По словам источников, после короткой работы в районной администрации Ярославля Самохвалов трудоустроится на завод «Златмаш». «На оборонном предприятии Роскосмоса будет отвечать за выпуск гражданской продукции. Говорят, что он уже прошел собеседование, но к работе пока не приступил», — судачат в Златоусте. У Карюкова появился конкурент? А еще в Златоусте обсуждают, зачем выдвинулся на праймериз ЕР для участия в выборах в горсобрание вице-мэр Вячеслав Бобылев. Он заявился по округу №7, где сейчас действующим депутатом является Раиса Истомина. Уже пошли слухи, что если человек такого уровня идет на выборы, то явно для того, чтобы получить мандат и занять в собрании руководящий пост. Даже заговорили о том, что Бобылев хочет стать спикером собрания. Сейчас собранием руководит Алексей Карюков. «Сам Бобылев уверяет, что он всего лишь спойлер, точнее технический кандидат. Мол, его попросили создать конкуренцию. В это особо не верят. Конкуренция на выборах в Златоусте всегда была высокой, даже на стадии праймериз. Впрочем, кто-то уверяет что мэр Олег Решетников вот-вот Бобылева уволит. И вице-мэр ищет запасные пути», — болтают в Златоусте. Галкин развеселил коллег Когда-то Александр Галкин был активным сторонником сноса ларьков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутатов гордумы Челябинска удивил их коллега Александр Галкин. На этой неделе состоялось заседание рабочей группы по вопросу демонтажа незаконно размещенных торговых точек. В заседании приняли участие депутаты и представители мэрии. В прошлом единоросс, а теперь эсер, Галкин начал задавать неудобные вопросы представителям мэрии и явно стал заступаться за бизнес. Но тех, кто давно следит за событиями, эта история позабавила. «Когда Галкин был единороссом, он очень рьяно сносил ларьки. Пять лет назад до драки доходило. И тогда проблемы бизнеса Галкина не беспокоили. Не иначе, сработала установка эсеров на критику действий власти», — посмеиваются в кулуарах. Строители замерли в ожидании двух арестантов Говорят, что челябинские коммерсанты-строители и чиновники разных мастей с тревогой ждут, когда из Ростова-на-Дону доставят этапом бывшего вице-мэра Копейска Андрея Шадрина и экс-депутата ЗСО Илью Бархатова. Оба обвиняются в получении взяток в бытность работы в фонде капремонта Челябинской области. Оба были задержаны после ареста главы фонда Виктора Тихоненко. «Тревожность вызвана мыслями о том, что силовикам могут сказать Шадрин и Бархатов. Все сидят и боятся. Все понимают, что Шадрин и Бархатов молчат не будут. А значит ожидаются очные ставки и появление новых фигурантов», — говорят источники. Пример Репринцева вдохновит других арестантов Сергей Репринцев показал, как уйти на СВО до суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что находящиеся под следствием челябинские VIP вдохновились примером бывшего вице-мэра областного центра Сергея Репринцева. Репринцев обвиняется в получении взяток, давно просился на СВО, но его не отпускали. Адвокатам Репринцева удалось оспорить действия следователя в суде. Суды приняли сторону бывшего вице-мэра и Репринцев сможет уйти на фронт. «Ожидается наплыв исков от подследственных на действия следователей. Через суд они будут добиваться приостановления дел с последующей отправкой на СВО. До Репринцева таких кардинальных мер никто не принимал», — рассуждают источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В правительстве региона обсуждают разнос, который устроил губернатор Алексей Текслер своему заму Андрею Фалейчику. А кто-то просится на работу в Нарьян-Мар и строчит сообщения врио главы НАО Ирине Гехт. В Челябинске вновь заговорили о создании восьмого района. А из Ростова-на-Дону везут в тюремном вагоне двух высокопоставленных арестантов, что держит в напряжении челябинские элиты. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер отчитывает Фалейчика Говорят, что губернатор Алексей Текслер стал чаще отчитывать своего заместителя Андрея Фалейчика, курирующего в регионе инфраструктуру. И достается Фалейчику за дороги. «Часть асфальта сошла вместе со снегом. А так как снег стаял рано, то запланированный ямочный ремонт начали позднее, чем это требуется сейчас. Жалоб на состояние дорог много, дорожники тормозят. Вот Текслер и поругивает Фалейчика, торопит его с ремонтом», — говорят в кулуарах. Ксендзов получил первый нагоняй Вице-губернатора Андрея Фалейчика глава региона Алексей Текслер отчитывает не только за ямочный ремонт, но и за состояние дорожных знаков. А началось все с поездки Текслера в Ашу, попавшую в зону половодья. Досталось тогда первому замминистра дорожного хозяйства региона Андрею Ксензову, который сейчас временно руководит ведомством. «Коллеги, я уже несколько раз ездил в Ашу, как стоял тогда на въезде ржавый дорожный знак, так и стоит до сих пор! И таких знаков по нашим трассам полно!» — цитируют возмущенного губернатора источники. Говорят, что уже через сутки дорожный знак в Аше заменили. Процесс лично контролировал Ксензов, он же прислал Текслеру фото нового знака. Гехт не будет обновлять правительство НАО Как сообщают источники, бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт до осени не будет обновлять правительство Ненецкого автономного округа, которым сейчас руководит в статусе «и.о.» Выборы губернатора НАО состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Выбирать главу региона будет собрание депутатов НАО из нескольких кандидатур. «Можно не сомневаться, что депутаты выберут именно Гехт. После этого правительство НАО уйдет, как положено, в отставку. Гехт будет сама решать, кому работать в новом составе. До этого времени масштабных кадровых перестановок не ожидается. Кстати, это надо учесть челябинцам, готовым хоть сейчас ехать в Нарьян-Мар, на работу к Гехт. Они шлют ей свои резюме в надежде, что им предложат должность в НАО», — говорят инсайдеры. Экс-министр также будет ждать осени К слову, до выборов губернатора Ненецкого автономного округа не уедет в Нарьян-Мар и экс-министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. И.о. губернатора НАО Ирина Гехт предложит ей работу в округе. «Но опять же, до избрания Гехт, точнее до обновления состава правительства НАО Буторина останется в Челябинске. Ее это вполне устраивает», — болтают в кулуарах. Пырсиков поторопился Говорят, что выдвижение на праймериз Дмитрия Пырсикова, первым из действующих депутатов заксобрания подавшего заявление, в ЕР расценили как фальстарт. Массовая регистрация должна была наступить чуть позже. «Пырсиков поторопился. Впрочем, ничем серьезным для него это не грозит. Ему попеняли, но на этом все и закончилось», — сообщает источник. Но решил проблемы Впрочем, выдвижению депутата ЗСО Дмитрия Пырсикова на праймериз ЕР могла помешать другая неприятность. У Пырсикова якобы были проблемы с иностранными активами. «Это ставило под вопрос его выдвижение по округу № 21. Но все благополучно решилось, проблемы Пырсиков уладил и теперь препятствий нет», — говорят в кулуарах. На челябинскую Рублевку зайдет боец Рожков Как сообщают источники, в ЕР определились с кандидатом на выборах в заксобрание по округу №5, бывшему Пригородному. Избиравшийся несколько созывов подряд по этому округу Дмитрий Мешков, на днях уволившийся из национализированного холдинга «Макфа», больше не будет заниматься политикой. Об этом в ЕР знали давно и собирались выставить по этому округу участника СВО. В округ целиком входит Сосновский район, неофициально именуемый за близость к областному центру челябинской Рублевкой. «Вот теперь с кандидатурой определились окончательно. На выборы от ЕР пойдет участник освобождения Мариуполя Алексей Рожков. Очень достойная кандидатура», — говорят единороссы. Участник «Времени героев» готовится к праймериз Еще один боец СВО, участник федеральной программы «Время героев» Евгений Заозеров выдвинется при поддержке ЕР на выборы в ЗСО по округу №18. В 2020 по этому округу выборы выиграл гендиректор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. «Ромасенко заявил, что работа в ЗСО отнимает много времени, а ему надо сосредоточиться на основной работе. Было принято решение выдвинуть здесь участника СВО», — пояснил источник. Центр Челябинска отдадут бывшему замминистра Стало известно еще об одном участнике СВО, который пойдет на выборы в заксобрание региона от «Единой России» как одномандатник. Речь идет об округе №16, в который входит Центральный район Челябинска. Здесь на выборы от ЕР выдвинется руководитель регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта, подведа областного минспорта, Александр Казаков. Ранее Казаков работал самом министерстве, уволился в июне 2022 года, с должности замминистра. «Говорят, что он ушел сразу, как минспорта возглавил Александр Гриб. Знал, что с ним не сработается. Некоторое время ездил волонтером на СВО, затем подписал контракт с Минобороны. Ранее у него уже был опыт участия в военных действиях, во время службы в Афганистане. Вернулся с СВО, возглавил центр. Теперь пойдет на выборы. Кстати, центр активно работает с участниками СВО», — рассказал источник. Росатом определился с кандидатом в Снежинске… Как сообщают источники, в Росатоме окончательно определились с кандидатом на выборах в челябинское ЗСО по округу №1, бывшему Снежинскому. Сейчас этот округ в заксобрании представляет академик РАН, онколог Андрей Важенин, его в 2020 году поддержал Росатом. На новые выборы Важенин не пойдет, и Росатом делает ставку на нового человека. И это будет не представитель госкорпорации. «По этом округу на выборы в заксобрание от „Единой России“ пойдет спикер городского собрания депутатов Снежинска Алексей Ремезов. Кстати, с Росатомом он тесно связан. 14 лет он проработал в Федеральном ядерном центре имени Забабахина, градообразующем предприятии Снежинска», — пояснил источник. …и в Озерске,… Появилось ясность и с кандидатом в ЗСО в округе №4, бывшем Озерском. Этот округ также является вотчиной Росатома. На протяжении ряда лет Озерск и прилегающие к нему территории представителяли в заксобрании руководители ПО «Маяк». Так в 2020 году избрался гендиректор предприятия Михаил Похлебаев. В сентябре 2022 года Похлебаев ушел в отставку и перебрался в Снежинск. Новый директор «Маяка» Андрей Порошин на выборы не пойдет. «Рассматривался как потенциальный кандидат экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, который сейчас занимает пост заместителя гендиректора „Маяка“. Но от кандидатуры Щербакова в Росатоме отказались. На выборы пойдет замдиректора приборно-механического завода, входящего в структуру „Маяка“, Сергей Костылев. Скоро он зарегистрируется на праймериз ЕР», — пояснил источник. …а вызов Росатому кинет оппозиция Между тем «Справедливая Россия» собирается выдвинуть в заксобрание по округу № 4 известного в Озерске оппозиционера, депутата горсобрания Дмитрия Карпинского. Того самого Карпинского, что судился с раненым бойцом СВО, своим бывшим сотрудником, не желая платить ему зарплату. Суд, кстати, за бойца заступился. А в целом Карпинский позиционируется как критик местной власти. Пять лет назад он уже выдвигался в ЗСО, но проиграл Похлебаеву. «Все идет к тому, что московское начальство эсеров и на этот раз согласует Карпинского как кандидата от партии на выборах в ЗСО. И Карпинский усилит критику мэрии», — говорят в Озерске. Мухометьярова решила завязать с политикой Депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, дважды избиравшаяся в ЗСО по спискам «Справедливой России», окончательно решила завязать с политикой. Ходили слухи, что в новый состав она выдвинется от другой партии. Как уверяют инсайдеры, Мухометьярова вообще не хочет участвовать в выборах. Об этом она уже объявила соратникам. «Фракция будет омолаживаться. Мухометьярова была ярким эсером, однако не со всеми однопартийцами у нее сложились ровные отношения. Устав от подковерных интриг, решила сосредоточиться на бизнесе. Официальным поводом назвала желание поправить здоровье, расшатанное на ниве политической борьбы», — говорят в партии. Буравова уйдет в ЗСО,… Лидер реготделения «Движения первых», депутат гордумы Челябинска Светлана Буравова выдвинется на праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Ее имя появится в списках кандидатов ближе к концу апреля. «Причем, Буравова не будет просто „паровозом“. В ЕР рассчитывают, что она пройдет в заксобрание», — говорят в кулуарах. …ее мандат отдадут Курилину В случае попадания депутата гордумы Челябинска Светланы Буравовой в заксобрание области ей придется сдать мандат муниципального депутата. Говорят, мандат может перейти юристу Вячеславу Курилину. «Председатель правления «Антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин в 2024 году был в списках ЕР на выборах в гордуму, но тогда депутатом стать ему не удалось. Теперь он получит мандат по договоренности с «Народным фронтом»», — сообщают источники. ЗСО упростит муниципальную реформу Говорят, в заксобрании нашли способ одним решением изменить структуру администраций округов, преобразованных из районов в этом году. Всего в регионе 23 таких муниципалитета. «Планировалось, что структуры органов местного самоуправления придется менять отдельно по каждому из 23 округов. Однако юристы нашли способ сделать это с помощью одного регионального закона. Кстати, принят он будет уже в мае», — сообщил источник. Восьмой район Челябинска станет реальностью В Челябинске вновь заговорили о создании восьмого района. До того, как поселки Западный и Пригородный присоединили к городу, о такой возможности рассуждали как о далекой перспективе. Мол, необходимость назрела, но ясности нет. «Теперь, когда Челябинск расширился, о восьмом районе говорят всерьез. Это будет район в северо-западной части города, с современными жилым фондом и собственной администрацией. Процесс не самый быстрый, потребуется много согласований», — пояснил источник. Мэра Карабаша торопят с важными проектами,… Говорят, нового мэра Карабаша Павла Титова торопят с парой важных объектов. Задачу по их сдаче Титову ставил губернатор Алексей Текслер во время своего визита в Карабаш сразу после избрания Титова на пост мэра. «Есть опасения, что график сдачи может быть нарушен. Возможно, это связано с малым опытом работы Титова в должности главы города. И на следующей неделе к нем приедут из области с визитом», — сообщает источник. …как и временного главу Катав-Ивановского района Со сдачей объектов связано и то, сумеет ли временный глава Катав-Ивановского района Александр Васильев остаться на посту на постоянной основе. Ему надо поторопиться со строительством объектов, возведение которых затянулось еще при главе Николае Шимановиче, ныне находящемся в СИЗО. «Для Васильева основная задача — достроить объекты, строительство которых затянулось при Шимановиче. И главный из них — ФОК в Катав-Ивановске, который должен был быть сдан еще в 2024 году. Продемонстрировать прогресс в этом вопросе для Васильева теперь крайне важно», — говорят в кулуарах. Человек экс-мэра Пекарского вернется в Златоуст Бывший работник мэрии Златоуста Андрей Самохвалов, входивший в команду экс-мэра Максима Пекарского, вернется в город. По словам источников, после короткой работы в районной администрации Ярославля Самохвалов трудоустроится на завод «Златмаш». «На оборонном предприятии Роскосмоса будет отвечать за выпуск гражданской продукции. Говорят, что он уже прошел собеседование, но к работе пока не приступил», — судачат в Златоусте. У Карюкова появился конкурент? А еще в Златоусте обсуждают, зачем выдвинулся на праймериз ЕР для участия в выборах в горсобрание вице-мэр Вячеслав Бобылев. Он заявился по округу №7, где сейчас действующим депутатом является Раиса Истомина. Уже пошли слухи, что если человек такого уровня идет на выборы, то явно для того, чтобы получить мандат и занять в собрании руководящий пост. Даже заговорили о том, что Бобылев хочет стать спикером собрания. Сейчас собранием руководит Алексей Карюков. «Сам Бобылев уверяет, что он всего лишь спойлер, точнее технический кандидат. Мол, его попросили создать конкуренцию. В это особо не верят. Конкуренция на выборах в Златоусте всегда была высокой, даже на стадии праймериз. Впрочем, кто-то уверяет что мэр Олег Решетников вот-вот Бобылева уволит. И вице-мэр ищет запасные пути», — болтают в Златоусте. Галкин развеселил коллег Депутатов гордумы Челябинска удивил их коллега Александр Галкин. На этой неделе состоялось заседание рабочей группы по вопросу демонтажа незаконно размещенных торговых точек. В заседании приняли участие депутаты и представители мэрии. В прошлом единоросс, а теперь эсер, Галкин начал задавать неудобные вопросы представителям мэрии и явно стал заступаться за бизнес. Но тех, кто давно следит за событиями, эта история позабавила. «Когда Галкин был единороссом, он очень рьяно сносил ларьки. Пять лет назад до драки доходило. И тогда проблемы бизнеса Галкина не беспокоили. Не иначе, сработала установка эсеров на критику действий власти», — посмеиваются в кулуарах. Строители замерли в ожидании двух арестантов Говорят, что челябинские коммерсанты-строители и чиновники разных мастей с тревогой ждут, когда из Ростова-на-Дону доставят этапом бывшего вице-мэра Копейска Андрея Шадрина и экс-депутата ЗСО Илью Бархатова. Оба обвиняются в получении взяток в бытность работы в фонде капремонта Челябинской области. Оба были задержаны после ареста главы фонда Виктора Тихоненко. «Тревожность вызвана мыслями о том, что силовикам могут сказать Шадрин и Бархатов. Все сидят и боятся. Все понимают, что Шадрин и Бархатов молчат не будут. А значит ожидаются очные ставки и появление новых фигурантов», — говорят источники. Пример Репринцева вдохновит других арестантов Говорят, что находящиеся под следствием челябинские VIP вдохновились примером бывшего вице-мэра областного центра Сергея Репринцева. Репринцев обвиняется в получении взяток, давно просился на СВО, но его не отпускали. Адвокатам Репринцева удалось оспорить действия следователя в суде. Суды приняли сторону бывшего вице-мэра и Репринцев сможет уйти на фронт. «Ожидается наплыв исков от подследственных на действия следователей. Через суд они будут добиваться приостановления дел с последующей отправкой на СВО. До Репринцева таких кардинальных мер никто не принимал», — рассуждают источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.