Челябинский депутат Барбашин обратился к жителям города. Фото

Депутат Барбашин: пожаробезопасность зависит не только от МЧС, но и от жителей
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Барбашин попросил челябинцев не разжигать костров в лесу и частном секторе
Барбашин попросил челябинцев не разжигать костров в лесу и частном секторе Фото:

Депутат гордумы Челябинска Артем Барбашин обратился к жителям города в связи с наступлением опасного периода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы.

«Обращаюсь к жителям Челябинска: не разжигайте костров в лесу, не складируйте и не сжигайте мусор на своих садовых участках. Важно помнить, что пожарная безопасность зависит не только от готовности сил, средств города и МЧС, но и от каждого из нас», — подчеркнул Барбашин.

Барбашин возглавляет комиссию городской думы по безопасности жизнедеятельности. Члены комиссии, заседавшей 14 апреля, отметили, что в связи с малым количеством осадков и ранним таянием снега сезонное горение сухой травы началось раньше обычного. До начала апреля произошло 45 ландшафтных пожаров на общей площади 13,7 гектаров.

Барбашин отметил значимость вопроса пожарной безопасности для города. Особенно того, что касается обеспечения безопасности детей, стратегически важных объектов, а также домов и лесов.

Заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности состоялось 14 апреля
Заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности состоялось 14 апреля
Фото:

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Депутат гордумы Челябинска Артем Барбашин обратился к жителям города в связи с наступлением опасного периода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы. «Обращаюсь к жителям Челябинска: не разжигайте костров в лесу, не складируйте и не сжигайте мусор на своих садовых участках. Важно помнить, что пожарная безопасность зависит не только от готовности сил, средств города и МЧС, но и от каждого из нас», — подчеркнул Барбашин. Барбашин возглавляет комиссию городской думы по безопасности жизнедеятельности. Члены комиссии, заседавшей 14 апреля, отметили, что в связи с малым количеством осадков и ранним таянием снега сезонное горение сухой травы началось раньше обычного. До начала апреля произошло 45 ландшафтных пожаров на общей площади 13,7 гектаров. Барбашин отметил значимость вопроса пожарной безопасности для города. Особенно того, что касается обеспечения безопасности детей, стратегически важных объектов, а также домов и лесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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