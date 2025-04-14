Депутат гордумы Челябинска Артем Барбашин обратился к жителям города в связи с наступлением опасного периода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы.
«Обращаюсь к жителям Челябинска: не разжигайте костров в лесу, не складируйте и не сжигайте мусор на своих садовых участках. Важно помнить, что пожарная безопасность зависит не только от готовности сил, средств города и МЧС, но и от каждого из нас», — подчеркнул Барбашин.
Барбашин возглавляет комиссию городской думы по безопасности жизнедеятельности. Члены комиссии, заседавшей 14 апреля, отметили, что в связи с малым количеством осадков и ранним таянием снега сезонное горение сухой травы началось раньше обычного. До начала апреля произошло 45 ландшафтных пожаров на общей площади 13,7 гектаров.
Барбашин отметил значимость вопроса пожарной безопасности для города. Особенно того, что касается обеспечения безопасности детей, стратегически важных объектов, а также домов и лесов.
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