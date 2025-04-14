Экс-чиновники Златоуста, укравшие металл с бывшего завода, проиграли в кассации

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Кассационный суд оставил приговор Владимиру Горбунову и Сергею Фролову без изменения
Кассационный суд оставил приговор Владимиру Горбунову и Сергею Фролову без изменения Фото:

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении бывшего замначальника управления ЖКХ мэрии Златоустовского округа (Челябинская область) Владимира Горбунова и экс-начальника МБУ «Благоустройство» Сергея Фролова, осужденных за кражу металла с территории бывшего завода «Булат». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд кассационной инстанции оставил приговор без изменения. Кассационную жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Горбунов и Фролов попали под следствие в сентябре 2023 года. Их обвинили в краже металла с территории бывшего завода «Булат». В суде удалось доказать, что с мая по сентябрь 2021 года они привлекли рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий. При этом рабочие не были в курсе преступного умысла заказчиков работ.

Металл Горбунов и Фролов сдали в пункт приема. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету города на сумму 11 млн рублей. Суд признал экс-чиновников виновными. Горбунову присудили два с половиной года колонии, Фролов же отделался условкой.

Одной уголовкой Горбунов не отделается: сейчас в Златоустовском суде рассматривается другое дело по факту многомилионного мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых находится экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» Антон Нагаев. По версии следствия, мужчины похитили не менее 5 млн рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядились по своему усмотрению. Кроме того, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Нагаев уже признался в содеянном. Горбунов вину не признает.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении бывшего замначальника управления ЖКХ мэрии Златоустовского округа (Челябинская область) Владимира Горбунова и экс-начальника МБУ «Благоустройство» Сергея Фролова, осужденных за кражу металла с территории бывшего завода «Булат». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд кассационной инстанции оставил приговор без изменения. Кассационную жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Горбунов и Фролов попали под следствие в сентябре 2023 года. Их обвинили в краже металла с территории бывшего завода «Булат». В суде удалось доказать, что с мая по сентябрь 2021 года они привлекли рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий. При этом рабочие не были в курсе преступного умысла заказчиков работ. Металл Горбунов и Фролов сдали в пункт приема. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету города на сумму 11 млн рублей. Суд признал экс-чиновников виновными. Горбунову присудили два с половиной года колонии, Фролов же отделался условкой. Одной уголовкой Горбунов не отделается: сейчас в Златоустовском суде рассматривается другое дело по факту многомилионного мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых находится экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» Антон Нагаев. По версии следствия, мужчины похитили не менее 5 млн рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядились по своему усмотрению. Кроме того, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Нагаев уже признался в содеянном. Горбунов вину не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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