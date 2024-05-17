Производители российского электромобиля раскрыли его будущую цену

Гендиректор «Кама» Поваразднюк: «Атом» будет стоить от 2,5 до 3,5 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский электромобиль "Атом" будет стоить от 2,5 до 3,5 миллионов рублей
Российский электромобиль "Атом" будет стоить от 2,5 до 3,5 миллионов рублей Фото:

Цена на российский электромобиль "Атом" будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор компании "Кама", разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк.

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», — заявил он на форуме "Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024" РИА Новости. Он отметил, что стоимость для клиентов, оформивших предзаказ, также будет зависеть от рынка. Но они смогут получить свое авто в приоритетном порядке после запуска серийного производства.

Ранее сообщали, что серийное производство электрокара «Атом» на конвейере начнется примерно в середине 2025 года, а в 2024 году будет готов только опытный образец. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что производство электрокара «Атом» будет проводиться в Москве на базе бывшего предприятия «Рено».

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Цена на российский электромобиль "Атом" будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор компании "Кама", разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк. «Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», — заявил он на форуме "Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024" РИА Новости. Он отметил, что стоимость для клиентов, оформивших предзаказ, также будет зависеть от рынка. Но они смогут получить свое авто в приоритетном порядке после запуска серийного производства. Ранее сообщали, что серийное производство электрокара «Атом» на конвейере начнется примерно в середине 2025 года, а в 2024 году будет готов только опытный образец. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что производство электрокара «Атом» будет проводиться в Москве на базе бывшего предприятия «Рено».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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