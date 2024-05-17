Украинские военные задерживают на блокпостах мужчин из Херсонской области для отправки на фронт, так как знают, что жители ждут прихода России и будут рады этому. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».
«Указания на отработку исключительно мужчин с регистрацией в Херсонской области. <…> Такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть», — сообщил командир с позывным «Град». По его словам, выходцев из других областей после проверки документов отпускают.
Ранее ветеран ВМФ Юрий Бульбах сообщил, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Он отказался принимать присягу на Украине и ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на День ВМФ.
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