Подполье: ВСУ понимают, что жители Херсонщины с радостью примут новую власть

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ВСУ ловят на блокпостах жителей Херсонской области и отправляют на СВО
ВСУ ловят на блокпостах жителей Херсонской области и отправляют на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные задерживают на блокпостах мужчин из Херсонской области для отправки на фронт, так как знают, что жители ждут прихода России и будут рады этому. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

«Указания на отработку исключительно мужчин с регистрацией в Херсонской области. <…> Такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть», — сообщил командир с позывным «Град». По его словам, выходцев из других областей после проверки документов отпускают.

Ранее ветеран ВМФ Юрий Бульбах сообщил, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Он отказался принимать присягу на Украине и ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на День ВМФ.

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Украинские военные задерживают на блокпостах мужчин из Херсонской области для отправки на фронт, так как знают, что жители ждут прихода России и будут рады этому. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град». «Указания на отработку исключительно мужчин с регистрацией в Херсонской области. <…> Такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть», — сообщил командир с позывным «Град». По его словам, выходцев из других областей после проверки документов отпускают. Ранее ветеран ВМФ Юрий Бульбах сообщил, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Он отказался принимать присягу на Украине и ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на День ВМФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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