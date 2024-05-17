Расчет гаубицы Д-30 ликвидировал позиции ВСУ на правом берегу Днепра

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В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ вели огонь на дальность свыше 10 километров
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ вели огонь на дальность свыше 10 километров Фото:

Артиллерийские расчеты морской пехоты Черноморского флота России ликвидировали замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет <...> нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ также ликвидировали украинский склад боеприпасов. 

В Минобороны подчеркнули, что военные вели стрельбу на расстояние свыше 10 километров, достигая скорости до восьми выстрелов в минуту. В выявлении целей и корректировке огня артиллеристам помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили что аэродром «Днепр» ВСУ подвергся атаке со стороны ВС РФ. В течение суток здесь были уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

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Артиллерийские расчеты морской пехоты Черноморского флота России ликвидировали замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет <...> нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ также ликвидировали украинский склад боеприпасов.  В Минобороны подчеркнули, что военные вели стрельбу на расстояние свыше 10 километров, достигая скорости до восьми выстрелов в минуту. В выявлении целей и корректировке огня артиллеристам помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили что аэродром «Днепр» ВСУ подвергся атаке со стороны ВС РФ. В течение суток здесь были уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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