ЕР разбирается с наплывом кандидатов в гордуму в Центральном районе Челябинска

До выборов в челябинскую гордуму осталось пять месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

На два мандата гордумы в Центральном районе Челябинска «Единая Россия» рассматривает сразу шесть возможных кандидатов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Во-первых, это действующие думцы: один из самых богатых депутатов — Кирилл Матвеев и главврач областной детской больницы Галина Киреева, которую недавно президент наградил орденом Пирогова. Во-вторых, депутаты совета Центрального района: бизнесмен Сергей Ильин, ресторатор Александр Надеин, советник директора радиозавода „Полет“ Владислав Орлов. Не исключено также выдвижение директора Юридического института Южно-Уральского госуниверситета Елены Титовой», — пояснил инсайдер.

Ранее рассматривался вариант с выдвижением Андрея Шмидта, действующего спикера городской думы. Но, в связи с наплывом в одномандатных округах ресурсных кандидатов, он пойдет на выборы по партийным спискам. Что касается депутата Центрального района Владимира Павленкова, то он утратил интерес к местной политике, когда у него появился проект на Дальнем Востоке. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, в гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.