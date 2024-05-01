01 мая 2024

Курганцы отправили семь дронов бойцам из зоны СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам из зоны СВО закупили 7 дронов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Кургана закупили для бойцов из зоны СВО семь квадрокоптеров для слежки за позициями ВСУ. Об этом сообщается в соцсетях.

«Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ оказал содействие в приобретении семи квадрокоптеров для СВО. Дроны — жизненно важные аппараты первой необходимости для наших бойцов. Выражаем благодарность всем, кто помогает фронту в это тяжелое для страны время», — говорится в сообщении центра НВП.

Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». За две недели он захватил около 40 украинских «птичек». Также он заявил, что готов предоставить боевикам ВСУ свою геолокацию, чтобы уничтожить их дроны.

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Жители Кургана закупили для бойцов из зоны СВО семь квадрокоптеров для слежки за позициями ВСУ. Об этом сообщается в соцсетях. «Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ оказал содействие в приобретении семи квадрокоптеров для СВО. Дроны — жизненно важные аппараты первой необходимости для наших бойцов. Выражаем благодарность всем, кто помогает фронту в это тяжелое для страны время», — говорится в сообщении центра НВП. Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». За две недели он захватил около 40 украинских «птичек». Также он заявил, что готов предоставить боевикам ВСУ свою геолокацию, чтобы уничтожить их дроны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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