Жители Кургана закупили для бойцов из зоны СВО семь квадрокоптеров для слежки за позициями ВСУ. Об этом сообщается в соцсетях.
«Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ оказал содействие в приобретении семи квадрокоптеров для СВО. Дроны — жизненно важные аппараты первой необходимости для наших бойцов. Выражаем благодарность всем, кто помогает фронту в это тяжелое для страны время», — говорится в сообщении центра НВП.
Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». За две недели он захватил около 40 украинских «птичек». Также он заявил, что готов предоставить боевикам ВСУ свою геолокацию, чтобы уничтожить их дроны.
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