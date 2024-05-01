Курганцы отправили семь дронов бойцам из зоны СВО. Фото

02 мая 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Курганцам из зоны СВО закупили 7 дронов Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Кургана закупили для бойцов из зоны СВО семь квадрокоптеров для слежки за позициями ВСУ. Об этом сообщается в соцсетях. «Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ оказал содействие в приобретении семи квадрокоптеров для СВО. Дроны — жизненно важные аппараты первой необходимости для наших бойцов. Выражаем благодарность всем, кто помогает фронту в это тяжелое для страны время», — говорится в сообщении центра НВП. Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». За две недели он захватил около 40 украинских «птичек». Также он заявил, что готов предоставить боевикам ВСУ свою геолокацию, чтобы уничтожить их дроны. Центр УРАГАН Курган . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана закупили для бойцов из зоны СВО семь квадрокоптеров для слежки за позициями ВСУ. Об этом сообщается в соцсетях. «Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ оказал содействие в приобретении семи квадрокоптеров для СВО. Дроны — жизненно важные аппараты первой необходимости для наших бойцов. Выражаем благодарность всем, кто помогает фронту в это тяжелое для страны время», — говорится в сообщении центра НВП. Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». За две недели он захватил около 40 украинских «птичек». Также он заявил, что готов предоставить боевикам ВСУ свою геолокацию, чтобы уничтожить их дроны.