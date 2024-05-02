Бывший замкомандующего 18-й армии посмертно получил звание Героя России

Полковнику Магомедали Магомеджанову из Дагестана, погибшему в зоне специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России по указу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — сообщил Меликов в своем telegram-канале.
Полковник Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армии, скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий. Офицер был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями 17 февраля, сообщили в общественной палате Дагестана.
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