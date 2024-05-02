Бывший замкомандующего 18-й армии посмертно получил звание Героя России

02 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о награждении Магомедали Магомеджанова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полковнику Магомедали Магомеджанову из Дагестана, погибшему в зоне специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России по указу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. «Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — сообщил Меликов в своем telegram-канале. Полковник Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армии, скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий. Офицер был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями 17 февраля, сообщили в общественной палате Дагестана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полковнику Магомедали Магомеджанову из Дагестана, погибшему в зоне специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России по указу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. «Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — сообщил Меликов в своем telegram-канале. Полковник Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армии, скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий. Офицер был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями 17 февраля, сообщили в общественной палате Дагестана.