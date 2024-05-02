Бывший замкомандующего 18-й армии посмертно получил звание Героя России

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин подписал указ о награждении Магомедали Магомеджанова Фото:
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Полковнику Магомедали Магомеджанову из Дагестана, погибшему в зоне специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России по указу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — сообщил Меликов в своем telegram-канале.

Полковник Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армии, скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий. Офицер был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями 17 февраля, сообщили в общественной палате Дагестана.

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Полковнику Магомедали Магомеджанову из Дагестана, погибшему в зоне специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России по указу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. «Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — сообщил Меликов в своем telegram-канале. Полковник Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армии, скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий. Офицер был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями 17 февраля, сообщили в общественной палате Дагестана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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