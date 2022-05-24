Модели OnlyFans начали спонсировать Украину

24 мая 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

305 тысяч долларов направили в Украину девушки, торгующие откровенными фото Фото: Ken Teegardin/Flickr Модели платформам OnlyFans, зарабатывающие на пользователях, которые подписываются на их контент, направили в Украину более 300 тысяч долларов. Такое заявление сделал в своем telegram-канале глава комитета Верховной Рады по таможенной и налоговой политике Даниил Гетманцев. «Первые поступления в бюджет от налога Google: Сайт OnlyFans — 305 тыс. дол. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы. Ожидаем следующие», — пишет глава комитета Верховной Рады по таможенной и налоговой политике. Ранее URA.RU сообщало, что США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 40 млрд долларов, пишет RT. А правящая в Германии коалиция «Светофор» договорилась о поставках на Украину тяжелых вооружений.

Модели платформам OnlyFans, зарабатывающие на пользователях, которые подписываются на их контент, направили в Украину более 300 тысяч долларов. Такое заявление сделал в своем telegram-канале глава комитета Верховной Рады по таможенной и налоговой политике Даниил Гетманцев. «Первые поступления в бюджет от налога Google: Сайт OnlyFans — 305 тыс. дол. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы. Ожидаем следующие», — пишет глава комитета Верховной Рады по таможенной и налоговой политике. Ранее URA.RU сообщало, что США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 40 млрд долларов, пишет RT. А правящая в Германии коалиция «Светофор» договорилась о поставках на Украину тяжелых вооружений.