В городе под Екатеринбургом отключилась электроэнергия. Видео

04 мая 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

Упавшее дерево лишило ревдинцев света (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ревде (Свердловская область) на нескольких улицах города пропало электричество из-за упавшего на провода дерева. Об этом сообщают очевидцы. «Бригады Ревдинского района электрических сетей уже выехали на место инцидента для ликвидации аварии. Также энергетики переключают дома по резервным схемам, где это возможно», — цитирует слова компании ОАО «РЭС» telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», а также публикует видео аварии. По словам жителей города, в Ревде начались перебои в работе сотовых операторов. Плохо работают «Мотив», «Мегафон» и «МТС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) на нескольких улицах города пропало электричество из-за упавшего на провода дерева. Об этом сообщают очевидцы. «Бригады Ревдинского района электрических сетей уже выехали на место инцидента для ликвидации аварии. Также энергетики переключают дома по резервным схемам, где это возможно», — цитирует слова компании ОАО «РЭС» telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», а также публикует видео аварии. По словам жителей города, в Ревде начались перебои в работе сотовых операторов. Плохо работают «Мотив», «Мегафон» и «МТС».