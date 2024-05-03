03 мая 2024

В городе под Екатеринбургом отключилась электроэнергия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Упавшее дерево лишило ревдинцев света (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) на нескольких улицах города пропало электричество из-за упавшего на провода дерева. Об этом сообщают очевидцы.

«Бригады Ревдинского района электрических сетей уже выехали на место инцидента для ликвидации аварии. Также энергетики переключают дома по резервным схемам, где это возможно», — цитирует слова компании ОАО «РЭС» telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», а также публикует видео аварии.

По словам жителей города, в Ревде начались перебои в работе сотовых операторов. Плохо работают «Мотив», «Мегафон» и «МТС».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) на нескольких улицах города пропало электричество из-за упавшего на провода дерева. Об этом сообщают очевидцы. «Бригады Ревдинского района электрических сетей уже выехали на место инцидента для ликвидации аварии. Также энергетики переключают дома по резервным схемам, где это возможно», — цитирует слова компании ОАО «РЭС» telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», а также публикует видео аварии. По словам жителей города, в Ревде начались перебои в работе сотовых операторов. Плохо работают «Мотив», «Мегафон» и «МТС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...