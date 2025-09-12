Более 1600 участников СВО выдвинуты кандидатами в Единый день голосования

В 11 регионах России выдвинуто 189 таких кандидатов
Единый день голосования-2025

Более полутора тысяч участников СВО выдвинуты кандидатами на выборах в Единый день голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«На выборах всех уровней выдвинуто кандидатов — 1616 участников и ветеранов СВО», — сказала Памфилова на брифинге, посвященном старту голосования. Значительное число кандидатов-участников СВО баллотируются на выборах в законодательные органы субъектов РФ. В 11 регионах России выдвинуто 189 таких кандидатов. Еще 161 кандидат-участник СВО участвует в выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах РФ.

Единый день голосования 14 сентября охватит около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России. Среди них — не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ. В большинстве регионов голосование будет проходить на протяжении трех дней.

