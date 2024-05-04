На свердловских трассах массовые ДТП, полиция выпустила срочное предупреждение

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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Осадки парализовали движение на дорогах в ночь на 4 мая Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

К вечеру 4 мая в Свердловской области зафиксировано 40 ДТП, причем обстановка на дорогах осложняется. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На 20.00 часов в Свердловской области автоинспекторы зарегистрировали 40 ДТП, из них 3 с пострадавшими. Роста автоаварий не допущено. В ночные и утренние часы ожидается минусовая температура и выпадение осадков. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Госавтоинспекция призвала свердловчан не выезжать на трассы, особенно на летней резине. А если они все же садятся за руль, стоит держать дистанцию и не лихачить.

Мощные снегопады накрыли регион в ночь на 4 мая. Десятки тысяч человек остались без света и тепла, на нескольких трассах было ограничено движение, по всей Свердловской области фиксировались задержки поездов и отмены автобусных рейсов. Самую актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

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К вечеру 4 мая в Свердловской области зафиксировано 40 ДТП, причем обстановка на дорогах осложняется. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 20.00 часов в Свердловской области автоинспекторы зарегистрировали 40 ДТП, из них 3 с пострадавшими. Роста автоаварий не допущено. В ночные и утренние часы ожидается минусовая температура и выпадение осадков. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Госавтоинспекция призвала свердловчан не выезжать на трассы, особенно на летней резине. А если они все же садятся за руль, стоит держать дистанцию и не лихачить. Мощные снегопады накрыли регион в ночь на 4 мая. Десятки тысяч человек остались без света и тепла, на нескольких трассах было ограничено движение, по всей Свердловской области фиксировались задержки поездов и отмены автобусных рейсов. Самую актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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