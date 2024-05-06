США исключили из санкционного списка по РФ бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка

06 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Минфин США отменило рестрикции в отношении Sberbank (Switzerland) AG Фото: Wikipedia / AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американское министерство финансов отменило рестрикции по России в отношении бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG. Группа продала ее в 2022 году. Об этом говорится на сайте минфина США. «Следующие исключения были удалены из списка секторальных санкций OFAC: Sberbank (Switzerland) AG», — передает американское финансовое ведомство. Информация размещена на его сайте . Ранее сообщалось, что Сбербанк полностью ушел с рынка Европы. Группа продала акции дочерней компании Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung в Австрии. Такое решение было принято из-за мировой обстановки, которая связана с конфликтом на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американское министерство финансов отменило рестрикции по России в отношении бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG. Группа продала ее в 2022 году. Об этом говорится на сайте минфина США. «Следующие исключения были удалены из списка секторальных санкций OFAC: Sberbank (Switzerland) AG», — передает американское финансовое ведомство. Информация размещена на его сайте. Ранее сообщалось, что Сбербанк полностью ушел с рынка Европы. Группа продала акции дочерней компании Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung в Австрии. Такое решение было принято из-за мировой обстановки, которая связана с конфликтом на Украине.