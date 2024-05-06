США исключили из санкционного списка по РФ бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка

Американское министерство финансов отменило рестрикции по России в отношении бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG. Группа продала ее в 2022 году. Об этом говорится на сайте минфина США.
«Следующие исключения были удалены из списка секторальных санкций OFAC: Sberbank (Switzerland) AG», — передает американское финансовое ведомство. Информация размещена на его
Ранее сообщалось, что Сбербанк полностью ушел с рынка Европы. Группа продала акции дочерней компании Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung в Австрии. Такое решение было принято из-за мировой обстановки, которая связана с конфликтом на Украине.
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