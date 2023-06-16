Сбер полностью вышел с европейского рынка

Сбербанк полностью ушел с европейского рынка, продав акции дочерней компании Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung в Австрии. Об этом сообщили на сайте банка.
Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банкового рынка», — говорится в
Ранее сообщалось о намерении Сбербанка уйти с западного рынка из-за обстановки в мире, связанной с украинским конфликтом. В Сбере заявили, что дочерние компании столкнулись с аномальным оттоком денег, а также угрозой безопасности отделений и сотрудников, напоминает деловое издание «Взгляд».
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