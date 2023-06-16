Сбер полностью вышел с европейского рынка

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Сбербанк полностью покинул европейский рынок Фото:

Сбербанк полностью ушел с европейского рынка, продав акции дочерней компании Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung в Австрии. Об этом сообщили на сайте банка.

Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банкового рынка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о намерении Сбербанка уйти с западного рынка из-за обстановки в мире, связанной с украинским конфликтом. В Сбере заявили, что дочерние компании столкнулись с аномальным оттоком денег, а также угрозой безопасности отделений и сотрудников, напоминает деловое издание «Взгляд».

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Сбербанк полностью ушел с европейского рынка, продав акции дочерней компании Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung в Австрии. Об этом сообщили на сайте банка. Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банкового рынка», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о намерении Сбербанка уйти с западного рынка из-за обстановки в мире, связанной с украинским конфликтом. В Сбере заявили, что дочерние компании столкнулись с аномальным оттоком денег, а также угрозой безопасности отделений и сотрудников, напоминает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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