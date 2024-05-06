06 мая 2024

В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
Горожане пожаловались на долгое ожидание такси (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 7 мая выросли цены на такси, а также увеличилось время ожидания машины. Предположительно, это связано с тем, что из-за репетиции парада Победы частично перекрыт центр города. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«За поездку до Гринвича от Проспекта Космонавтов, 11 придется отдать 464 рубля. Обычно езжу за 200. Еще и ожидание машины восемь минут. Видимо, потому что центр перекрыт», — пожаловался читатель.

Также высокую цену на такси заметил корреспондент агентства в 05:00 утра. Как раз в это время в городе начали перекрывать улицы. 13-минутная поездка в это время стоила 408 рублей.

URA.RU писало, что с 7 по 9 мая в Екатеринбурге перекроют 20 улиц. Это связано с репетициями парада Победы. Сегодня ограничения будут действовать с 05:00 до 12:00.

Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 500 рублей
Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 500 рублей
Высокие цены были уже в 05:00 утра
Высокие цены были уже в 05:00 утра

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В Екатеринбурге утром 7 мая выросли цены на такси, а также увеличилось время ожидания машины. Предположительно, это связано с тем, что из-за репетиции парада Победы частично перекрыт центр города. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку до Гринвича от Проспекта Космонавтов, 11 придется отдать 464 рубля. Обычно езжу за 200. Еще и ожидание машины восемь минут. Видимо, потому что центр перекрыт», — пожаловался читатель. Также высокую цену на такси заметил корреспондент агентства в 05:00 утра. Как раз в это время в городе начали перекрывать улицы. 13-минутная поездка в это время стоила 408 рублей. URA.RU писало, что с 7 по 9 мая в Екатеринбурге перекроют 20 улиц. Это связано с репетициями парада Победы. Сегодня ограничения будут действовать с 05:00 до 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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