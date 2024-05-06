В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

07 мая 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Горожане пожаловались на долгое ожидание такси (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 7 мая выросли цены на такси, а также увеличилось время ожидания машины. Предположительно, это связано с тем, что из-за репетиции парада Победы частично перекрыт центр города. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку до Гринвича от Проспекта Космонавтов, 11 придется отдать 464 рубля. Обычно езжу за 200. Еще и ожидание машины восемь минут. Видимо, потому что центр перекрыт», — пожаловался читатель. Также высокую цену на такси заметил корреспондент агентства в 05:00 утра. Как раз в это время в городе начали перекрывать улицы. 13-минутная поездка в это время стоила 408 рублей. URA.RU писало, что с 7 по 9 мая в Екатеринбурге перекроют 20 улиц. Это связано с репетициями парада Победы. Сегодня ограничения будут действовать с 05:00 до 12:00. Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 500 рублей Скрин: приложение «ЯндексGo» Высокие цены были уже в 05:00 утра Скрин: приложение «ЯндексGo» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 7 мая выросли цены на такси, а также увеличилось время ожидания машины. Предположительно, это связано с тем, что из-за репетиции парада Победы частично перекрыт центр города. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку до Гринвича от Проспекта Космонавтов, 11 придется отдать 464 рубля. Обычно езжу за 200. Еще и ожидание машины восемь минут. Видимо, потому что центр перекрыт», — пожаловался читатель. Также высокую цену на такси заметил корреспондент агентства в 05:00 утра. Как раз в это время в городе начали перекрывать улицы. 13-минутная поездка в это время стоила 408 рублей. URA.RU писало, что с 7 по 9 мая в Екатеринбурге перекроют 20 улиц. Это связано с репетициями парада Победы. Сегодня ограничения будут действовать с 05:00 до 12:00.