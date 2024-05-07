На здании мэрии Перми планируют установить памятную доску о визите императора

На здании администрации Перми, которое расположено на улице Ленина, 23 могут установить памятную доску о визите императором Александром I. Он посещал город во время его 200-летия.
«„Пермский архив социально-политической истории“ выступил с инициативой установки мемориальной доски на фасаде здания на ул. Ленина, 23 в честь 200-летия посещения города Перми императором Александром I», — пишет издание «Текст» со ссылкой на мэрию Перми. Уточняется, что император останавливался в здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года, когда путешествовал по русским губерниям.
Памятную доску планируют сделать из гранита. На ней будет изображен двуглавый орел и монограмма императора.
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На здании администрации Перми, которое расположено на улице Ленина, 23 могут установить памятную доску о визите императором Александром I. Он посещал город во время его 200-летия. «„Пермский архив социально-политической истории“ выступил с инициативой установки мемориальной доски на фасаде здания на ул. Ленина, 23 в честь 200-летия посещения города Перми императором Александром I», — пишет издание «Текст» со ссылкой на мэрию Перми. Уточняется, что император останавливался в здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года, когда путешествовал по русским губерниям. Памятную доску планируют сделать из гранита. На ней будет изображен двуглавый орел и монограмма императора.