На здании мэрии Перми планируют установить памятную доску о визите императора

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Административные здания и торговые центры. Пермь, автомобили, транспорт, администрация, дорога
Император останавливался в Перми в 1824 году Фото:

На здании администрации Перми, которое расположено на улице Ленина, 23 могут установить памятную доску о визите императором Александром I. Он посещал город во время его 200-летия.

«„Пермский архив социально-политической истории“ выступил с инициативой установки мемориальной доски на фасаде здания на ул. Ленина, 23 в честь 200-летия посещения города Перми императором Александром I», — пишет издание «Текст» со ссылкой на мэрию Перми. Уточняется, что император останавливался в здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года, когда путешествовал по русским губерниям.

Памятную доску планируют сделать из гранита. На ней будет изображен двуглавый орел и монограмма императора.

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На здании администрации Перми, которое расположено на улице Ленина, 23 могут установить памятную доску о визите императором Александром I. Он посещал город во время его 200-летия. «„Пермский архив социально-политической истории“ выступил с инициативой установки мемориальной доски на фасаде здания на ул. Ленина, 23 в честь 200-летия посещения города Перми императором Александром I», — пишет издание «Текст» со ссылкой на мэрию Перми. Уточняется, что император останавливался в здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года, когда путешествовал по русским губерниям. Памятную доску планируют сделать из гранита. На ней будет изображен двуглавый орел и монограмма императора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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