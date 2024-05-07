Пермякам предлагают путевки в Турцию по цене пятилетней давности

08 мая 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

В мае можно отдохнуть в Турции от 23,6 тысяч рублей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В Перми в мае 2024 года снизились цены на путевки в Турцию. Стоимость на это направление опустилось до уровня 2019 года. Отдохнуть на Средиземноморском побережье можно от 47,2 тысяч рублей на двоих, сообщила пермский турагент Алина Балыбердина в telegram-канале «Горящие туры от Алины». «Снижены цены на ближайшие вылеты в Анталью из Перми с 9 по 13 мая. Например, путевка с вылетом 11 мая на семь ночей в трехзвездочный отель стоит от 23,6 тысяч рублей на человека при двухместном размещении», — сказано в сообщении. Турагент уточнила, что стоимость стала ниже в связи с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. На рейсах остаются свободные места, поэтому туроператоры распродают путевки дешевле. Так, в четырехзвездочных отелях в мае можно отдохнуть от 25,7 тысяч рублей на человека, а в пятизвездочных — от 31,5 тысячи рублей. В стоимость включен перелет Пермь — Анталья — Пермь, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание и питание по системе «Все включено». Также турагент предупредила, что к июню цены снова поднимутся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в мае 2024 года снизились цены на путевки в Турцию. Стоимость на это направление опустилось до уровня 2019 года. Отдохнуть на Средиземноморском побережье можно от 47,2 тысяч рублей на двоих, сообщила пермский турагент Алина Балыбердина в telegram-канале «Горящие туры от Алины». «Снижены цены на ближайшие вылеты в Анталью из Перми с 9 по 13 мая. Например, путевка с вылетом 11 мая на семь ночей в трехзвездочный отель стоит от 23,6 тысяч рублей на человека при двухместном размещении», — сказано в сообщении. Турагент уточнила, что стоимость стала ниже в связи с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. На рейсах остаются свободные места, поэтому туроператоры распродают путевки дешевле. Так, в четырехзвездочных отелях в мае можно отдохнуть от 25,7 тысяч рублей на человека, а в пятизвездочных — от 31,5 тысячи рублей. В стоимость включен перелет Пермь — Анталья — Пермь, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание и питание по системе «Все включено». Также турагент предупредила, что к июню цены снова поднимутся.