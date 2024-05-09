Врач назвал неочевидный признак железодефицитной анемии у женщин

DailyMail: нарушение вкуса может быть признаком железодефицитной анемии у женщин
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Женщины страдают железодефицитной анемией в два раза чаще мужчин
Женщины страдают железодефицитной анемией в два раза чаще мужчин Фото:

Нарушения вкуса, затрудненное глотание и боль в области языка могут свидетельствовать о недостатке железа в организме женщины. Об этом неочевидном признаке предупредил доктор Лондонской медицинской лаборатории Авинаш Хари Нараянан.

«К неочевидным признаками недостатка железа в организме у женщин можно отнести нарушение вкуса, затрудненное глотание либо боль и зуд языка», — рассказал Авинаш Хари Нараянан в беседе с Daily Mail. Врач пояснил, что железодефицитная анемия представляет собой состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. Истощение запасов приводит к ухудшению самочувствия, а также повышает риск сердечных заболеваний, тяжелых инфекций и почечной недостаточности.

Собеседник издания добавил, что женщины страдают от железодефицитной анемии в два раза чаще мужчин. Более внимательно к изменениям в самочувствии стоит относиться молодым и беременным представительницам прекрасной половины человечества, считает Нараянан.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказывала, как быстро похудеть без вреда для здоровья и голодовки. А специалист-токсиколог Михаил Кутушов раскрыл россиянам, чем вредна фольга для запекания.

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Нарушения вкуса, затрудненное глотание и боль в области языка могут свидетельствовать о недостатке железа в организме женщины. Об этом неочевидном признаке предупредил доктор Лондонской медицинской лаборатории Авинаш Хари Нараянан. «К неочевидным признаками недостатка железа в организме у женщин можно отнести нарушение вкуса, затрудненное глотание либо боль и зуд языка», — рассказал Авинаш Хари Нараянан в беседе с Daily Mail. Врач пояснил, что железодефицитная анемия представляет собой состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. Истощение запасов приводит к ухудшению самочувствия, а также повышает риск сердечных заболеваний, тяжелых инфекций и почечной недостаточности. Собеседник издания добавил, что женщины страдают от железодефицитной анемии в два раза чаще мужчин. Более внимательно к изменениям в самочувствии стоит относиться молодым и беременным представительницам прекрасной половины человечества, считает Нараянан. Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказывала, как быстро похудеть без вреда для здоровья и голодовки. А специалист-токсиколог Михаил Кутушов раскрыл россиянам, чем вредна фольга для запекания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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