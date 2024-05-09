Врач назвал неочевидный признак железодефицитной анемии у женщин

Нарушения вкуса, затрудненное глотание и боль в области языка могут свидетельствовать о недостатке железа в организме женщины. Об этом неочевидном признаке предупредил доктор Лондонской медицинской лаборатории Авинаш Хари Нараянан.
«К неочевидным признаками недостатка железа в организме у женщин можно отнести нарушение вкуса, затрудненное глотание либо боль и зуд языка», — рассказал Авинаш Хари Нараянан в беседе с Daily Mail. Врач пояснил, что железодефицитная анемия представляет собой состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. Истощение запасов приводит к ухудшению самочувствия, а также повышает риск сердечных заболеваний, тяжелых инфекций и почечной недостаточности.
Собеседник издания добавил, что женщины страдают от железодефицитной анемии в два раза чаще мужчин. Более внимательно к изменениям в самочувствии стоит относиться молодым и беременным представительницам прекрасной половины человечества, считает Нараянан.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Нарушения вкуса, затрудненное глотание и боль в области языка могут свидетельствовать о недостатке железа в организме женщины. Об этом неочевидном признаке предупредил доктор Лондонской медицинской лаборатории Авинаш Хари Нараянан. «К неочевидным признаками недостатка железа в организме у женщин можно отнести нарушение вкуса, затрудненное глотание либо боль и зуд языка», — рассказал Авинаш Хари Нараянан в беседе с Daily Mail. Врач пояснил, что железодефицитная анемия представляет собой состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. Истощение запасов приводит к ухудшению самочувствия, а также повышает риск сердечных заболеваний, тяжелых инфекций и почечной недостаточности. Собеседник издания добавил, что женщины страдают от железодефицитной анемии в два раза чаще мужчин. Более внимательно к изменениям в самочувствии стоит относиться молодым и беременным представительницам прекрасной половины человечества, считает Нараянан. Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказывала, как быстро похудеть без вреда для здоровья и голодовки. А специалист-токсиколог Михаил Кутушов раскрыл россиянам, чем вредна фольга для запекания.