Чем вредна фольга для запекания

Врач Кутушов: в фольге содержатся вредные синтетические гормоноподобные вещества

09 мая 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Фольга вызывает онкологические заболевания Фото: Алексей Андронов © URA.RU Фольга опасна тем, что содержит вредные для человека синтетические гормоноподобные вещества. Они влекут за собой бесплодие и онкологические заболевания. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов. «В фольге содержатся вредные для человека синтетические гормоноподобные вещества — ксеноэстрогены. Попадая в организм, они „маскируются“ под женские гормоны — эстрогены», — рассказал Кутушов изданию «Доктор Питер». Ксеноэстрогены накапливаются в организме и не позволяют эстрогенам оказывать свое физиологическое действие на клетки. Тем самым они вызывают гормональный дисбаланс, что влечет за собой многочисленные проблемы со здоровьем. К ним относят бесплодие, блокировку тестостерона и снижение количества сперматозоидов у мужчин, дисфункцию щитовидной железы, ожирение, диабет, онкологические заболевания. В частности, гормонозависимые виды рака — молочной железы, предстательной железы. Кроме того, микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне, однако некоторые продукты и вещи при разогреве могут не только потерять свои полезные свойства, но и стать опасными. В частности, зелень и корнеплоды содержат нитраты, которые могут превращаться в нитрозамины при нагреве — опасные канцерогены. URA.RU приводит список продуктов и вещей, которые могут привести к опасным последствиям, если их разогреть в микроволновой печи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фольга опасна тем, что содержит вредные для человека синтетические гормоноподобные вещества. Они влекут за собой бесплодие и онкологические заболевания. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов. «В фольге содержатся вредные для человека синтетические гормоноподобные вещества — ксеноэстрогены. Попадая в организм, они „маскируются“ под женские гормоны — эстрогены», — рассказал Кутушов изданию «Доктор Питер». Ксеноэстрогены накапливаются в организме и не позволяют эстрогенам оказывать свое физиологическое действие на клетки. Тем самым они вызывают гормональный дисбаланс, что влечет за собой многочисленные проблемы со здоровьем. К ним относят бесплодие, блокировку тестостерона и снижение количества сперматозоидов у мужчин, дисфункцию щитовидной железы, ожирение, диабет, онкологические заболевания. В частности, гормонозависимые виды рака — молочной железы, предстательной железы. Кроме того, микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне, однако некоторые продукты и вещи при разогреве могут не только потерять свои полезные свойства, но и стать опасными. В частности, зелень и корнеплоды содержат нитраты, которые могут превращаться в нитрозамины при нагреве — опасные канцерогены. URA.RU приводит список продуктов и вещей, которые могут привести к опасным последствиям, если их разогреть в микроволновой печи.