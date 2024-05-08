08 мая 2024

Бастрыкин запросил доклад об инциденте с падением остановки на ребенка в Краснокамске

Бастрыкин взял на контроль травмирование ребенка остановкой в Краснокамске
© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину будет доложено о проверке по факту падения остановки на ребенка Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребенка упала остановка. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Александру Бастрыкину будет доложено о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребенка в результате обрушения конструкций остановки в Пермском крае», — сообщает пресс-служба СКР. Накануне, 8 мая сильным ветром повалило остановку общественного транспорта в Краснокамске. В результате травмы получил восьмилетний ребенок, находившийся в это время на остановке.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребенка упала остановка. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Александру Бастрыкину будет доложено о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребенка в результате обрушения конструкций остановки в Пермском крае», — сообщает пресс-служба СКР. Накануне, 8 мая сильным ветром повалило остановку общественного транспорта в Краснокамске. В результате травмы получил восьмилетний ребенок, находившийся в это время на остановке. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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