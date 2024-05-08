Бастрыкин запросил доклад об инциденте с падением остановки на ребенка в Краснокамске

Александру Бастрыкину будет доложено о проверке по факту падения остановки на ребенкаФото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребенка упала остановка. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Александру Бастрыкину будет доложено о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребенка в результате обрушения конструкций остановки в Пермском крае», — сообщает пресс-служба СКР. Накануне, 8 мая сильным ветром повалило остановку общественного транспорта в Краснокамске. В результате травмы получил восьмилетний ребенок, находившийся в это время на остановке.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребенка упала остановка. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Александру Бастрыкину будет доложено о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребенка в результате обрушения конструкций остановки в Пермском крае», — сообщает пресс-служба СКР. Накануне, 8 мая сильным ветром повалило остановку общественного транспорта в Краснокамске. В результате травмы получил восьмилетний ребенок, находившийся в это время на остановке. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.