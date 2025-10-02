В Воронежской области дроны ВСУ повредили два дома

В Воронежской области системы ПВО были задействованы для отражения массированной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков дрона повреждения получили два частных домовладения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«В одном из домов выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о домах, расположенных в одном из городских округов области.
Также Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью дежурные силы зафиксировали и уничтожили 38 вражеских дронов. Подчеркивается, что основной ущерб нанесен частному сектору, пострадавших среди жителей нет. Власти региона контролируют ситуацию и оказывают поддержку владельцам поврежденного имущества. Специалисты оценивают объем ущерба и оформляют документы для последующего возмещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.