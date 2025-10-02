В Воронежской области дроны ВСУ повредили два дома

В Воронежской области уничтожили 38 украинских беспилотников
В Воронежской области уничтожили 38 украинских беспилотников
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Воронежской области системы ПВО были задействованы для отражения массированной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков дрона повреждения получили два частных домовладения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«В одном из домов выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о домах, расположенных в одном из городских округов области.

Также Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью дежурные силы зафиксировали и уничтожили 38 вражеских дронов. Подчеркивается, что основной ущерб нанесен частному сектору, пострадавших среди жителей нет. Власти региона контролируют ситуацию и оказывают поддержку владельцам поврежденного имущества. Специалисты оценивают объем ущерба и оформляют документы для последующего возмещения.

