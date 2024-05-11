Мантуров заявил о праздничном настроении после заявления Мишустина

Предполагаемый первый вице-премьер в новом составе правительства Денис Мантуров подчеркнул наличие рабочего и праздничного настроения. Так он отреагировал на заявление председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера в новом составе кабмина.
«Настроение рабочее, абсолютно рабочее и праздничное в сегодняшний день и предпраздничное перед 9 [мая] и одновременно рабочее», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео заявления опубликовано
Ранее пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков сообщил, что Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе кабмина. Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.
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