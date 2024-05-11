Мантуров заявил о праздничном настроении после заявления Мишустина

11 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров сообщил о рабочем и праздничном настроении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Предполагаемый первый вице-премьер в новом составе правительства Денис Мантуров подчеркнул наличие рабочего и праздничного настроения. Так он отреагировал на заявление председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера в новом составе кабмина. «Настроение рабочее, абсолютно рабочее и праздничное в сегодняшний день и предпраздничное перед 9 [мая] и одновременно рабочее», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео заявления опубликовано в telegram-канале корреспондента. Ранее пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков сообщил, что Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе кабмина. Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемый первый вице-премьер в новом составе правительства Денис Мантуров подчеркнул наличие рабочего и праздничного настроения. Так он отреагировал на заявление председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера в новом составе кабмина. «Настроение рабочее, абсолютно рабочее и праздничное в сегодняшний день и предпраздничное перед 9 [мая] и одновременно рабочее», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео заявления опубликовано в telegram-канале корреспондента. Ранее пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков сообщил, что Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе кабмина. Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.