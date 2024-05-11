Мантуров заявил о праздничном настроении после заявления Мишустина

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Вторая всероссийская премия «Молодой промышленник года». Екатеринбург, мантуров денис
Денис Мантуров сообщил о рабочем и праздничном настроении Фото:
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Смена правительства в России-2024

Предполагаемый первый вице-премьер в новом составе правительства Денис Мантуров подчеркнул наличие рабочего и праздничного настроения. Так он отреагировал на заявление председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера в новом составе кабмина.

«Настроение рабочее, абсолютно рабочее и праздничное в сегодняшний день и предпраздничное перед 9 [мая] и одновременно рабочее», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео заявления опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков сообщил, что Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе кабмина. Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

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Предполагаемый первый вице-премьер в новом составе правительства Денис Мантуров подчеркнул наличие рабочего и праздничного настроения. Так он отреагировал на заявление председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера в новом составе кабмина. «Настроение рабочее, абсолютно рабочее и праздничное в сегодняшний день и предпраздничное перед 9 [мая] и одновременно рабочее», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео заявления опубликовано в telegram-канале корреспондента. Ранее пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков сообщил, что Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе кабмина. Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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