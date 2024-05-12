Экономист назвала популярную ошибку россиян, из-за которой отказывают в кредите

Экономист Зацаринная: заявка на кредит в несколько банков приведет к отказу
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Банк не захочет идти на риски, если увидит, что заемщик пытается взять несколько кредитов сразу, сказала экономист Фото:

Рассылка заявок на кредит в несколько банков сразу является популярной ошибкой граждан. Об этом заявила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, подчеркнув, что такая, казалось бы, хорошая стратегия, может привести к отказу со стороны финучреждений.

По словам экономиста, отправка заявок в несколько банков может быть расценено как признак финансовой нестабильности заемщика. «В данном случае вероятность отказа со стороны банка в предоставлении кредитных средств достаточно высока», — сказала Елена Зацаринная в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметила, что при подаче нескольких заявок банк видит, что гражданин уже имеет обязательства перед другими финучреждениями. Поэтому банку легче отказать, чем идти на риск, связанный с невозвратом долга.

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Рассылка заявок на кредит в несколько банков сразу является популярной ошибкой граждан. Об этом заявила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, подчеркнув, что такая, казалось бы, хорошая стратегия, может привести к отказу со стороны финучреждений. По словам экономиста, отправка заявок в несколько банков может быть расценено как признак финансовой нестабильности заемщика. «В данном случае вероятность отказа со стороны банка в предоставлении кредитных средств достаточно высока», — сказала Елена Зацаринная в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Также эксперт отметила, что при подаче нескольких заявок банк видит, что гражданин уже имеет обязательства перед другими финучреждениями. Поэтому банку легче отказать, чем идти на риск, связанный с невозвратом долга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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