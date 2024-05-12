Экономист назвала популярную ошибку россиян, из-за которой отказывают в кредите

Рассылка заявок на кредит в несколько банков сразу является популярной ошибкой граждан. Об этом заявила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, подчеркнув, что такая, казалось бы, хорошая стратегия, может привести к отказу со стороны финучреждений.
По словам экономиста, отправка заявок в несколько банков может быть расценено как признак финансовой нестабильности заемщика. «В данном случае вероятность отказа со стороны банка в предоставлении кредитных средств достаточно высока», — сказала Елена Зацаринная в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Также эксперт отметила, что при подаче нескольких заявок банк видит, что гражданин уже имеет обязательства перед другими финучреждениями. Поэтому банку легче отказать, чем идти на риск, связанный с невозвратом долга.
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