Бывший тренер челябинского «Трактора» Гатиятулин возглавил казанский «Ак Барс»

14 мая 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Анвар Гатиятулин возглавил казанский «Ак Барс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тренер Анвар Гатиятулин, уволенный по ходу прошлого сезона из челябинского «Трактора», возглавил казанский «Ак Барс». По словам генменеджера клуба из Татарстана Марата Валиуллина, они давно следили за работой Гатиятулина. «Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в „Ак Барс“ из-за контрактных обязательств перед другими клубами», — передает словам Валиуллина пресс-служба «Ак Барса» По его словам, Гатиятулин хороший тренер. Начиная с уровня детских команд, он добрался до штаба сборной России по хоккею. Его системный подход полностью подходит казанской команде. Гатиятулин сменил на посту легенду казанского клуба Зинэтулу Билялетдинова, ушедшего в отставку после плей-офф КХЛ. Гатиятулин возглавлял ХК «Трактор» с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 года. Последнее увольнение произошло после разгромного поражения от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. На его пост был назначен Алексей Заварухин, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали турнира. Вскоре после окончания плей-офф в стане «черно-белых» было принято очередное решение о смене тренера. Новым наставником стал канадец Бенуа Гру. Анвар Гатиятулин стал новым главным тренером казанского «Ак Барса» Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренер Анвар Гатиятулин, уволенный по ходу прошлого сезона из челябинского «Трактора», возглавил казанский «Ак Барс». По словам генменеджера клуба из Татарстана Марата Валиуллина, они давно следили за работой Гатиятулина. «Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в „Ак Барс“ из-за контрактных обязательств перед другими клубами», — передает словам Валиуллина пресс-служба «Ак Барса» По его словам, Гатиятулин хороший тренер. Начиная с уровня детских команд, он добрался до штаба сборной России по хоккею. Его системный подход полностью подходит казанской команде. Гатиятулин сменил на посту легенду казанского клуба Зинэтулу Билялетдинова, ушедшего в отставку после плей-офф КХЛ. Гатиятулин возглавлял ХК «Трактор» с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 года. Последнее увольнение произошло после разгромного поражения от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. На его пост был назначен Алексей Заварухин, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали турнира. Вскоре после окончания плей-офф в стане «черно-белых» было принято очередное решение о смене тренера. Новым наставником стал канадец Бенуа Гру.