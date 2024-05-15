После вмешательства Генпрокуратуры РФ челябинке-инвалиду выдали протезы

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура добилась выдачи женщине средств реабилитации Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) после вмешательства Генпрокуратуры РФ местной жительнице с ограниченными возможностями здоровья выдали два новых протеза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, она ждала этого несколько лет.

«Срок пользования ранее выданными техническими средствами реабилитации истек еще в 2022 году. После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства женщине по индивидуальным размерам изготовлено два протеза голени (модульный и для купания), которые выданы в конце апреля этого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что также женщине были выданы сертификаты, на которые она приобрела костыли, два кресла-коляски, кресло стул. А начальник отдела регионального отделения Социального фонда России, допустивший такую ситуацию, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

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В Магнитогорске (Челябинская область) после вмешательства Генпрокуратуры РФ местной жительнице с ограниченными возможностями здоровья выдали два новых протеза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, она ждала этого несколько лет. «Срок пользования ранее выданными техническими средствами реабилитации истек еще в 2022 году. После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства женщине по индивидуальным размерам изготовлено два протеза голени (модульный и для купания), которые выданы в конце апреля этого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также женщине были выданы сертификаты, на которые она приобрела костыли, два кресла-коляски, кресло стул. А начальник отдела регионального отделения Социального фонда России, допустивший такую ситуацию, был привлечен к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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