После вмешательства Генпрокуратуры РФ челябинке-инвалиду выдали протезы

Прокуратура добилась выдачи женщине средств реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) после вмешательства Генпрокуратуры РФ местной жительнице с ограниченными возможностями здоровья выдали два новых протеза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, она ждала этого несколько лет.

«Срок пользования ранее выданными техническими средствами реабилитации истек еще в 2022 году. После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства женщине по индивидуальным размерам изготовлено два протеза голени (модульный и для купания), которые выданы в конце апреля этого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что также женщине были выданы сертификаты, на которые она приобрела костыли, два кресла-коляски, кресло стул. А начальник отдела регионального отделения Социального фонда России, допустивший такую ситуацию, был привлечен к дисциплинарной ответственности.