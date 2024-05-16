У челябинцев в 3,5 раза вырос спрос на финские бани

В Челябинске спрос на строительство финских бань вырос в 3,5 раза, также горожане в десять раз чаще стали интересоваться модульными банями. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«В Челябинске набирают обороты модульные бани. В 2024 году по сравнению с 2023 годом спрос на них вырос в десять раз. Модульные бани — это полностью готовые сооружения, которые специалисты привозят в готовом виде на участок. Также в Челябинске спрос на строительство финских саун в городе вырос за год увеличился в 3,5 раза. Финские сауны отличаются сухим воздухом и высокой температурой», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, среди всех услуг по возведению дополнительных построек самой популярной остается строительство русских бань, спрос составляет 9%. Отличительная черта русской бани не только в наличии трех отдельных зон: предбанника, парной и комнаты для мытья. Главная ее особенность — влажный пар, без которого русская баня превращается в сауну скандинавского типа.
Воздух в русской бане насыщен водяным паром, который обладает целебными свойствами. При влажности воздуха 65-70% температура в бане не превышает 50-70 С — это почти в два раза ниже, чем температура в финской сауне.
Главное отличие финской сауны от привычной нам русской бани — сухой воздух. Камни на специальной печи нагреваются без подачи воды, как в русской бане. При этом за счет низкой влажности (до 15%) температура достигает 100-120 градусов.
Также в Челябинске с мая 2023 года по май 2024 года вырос спрос на строительство веранд у челябинцев вырос в 2,5 раза. При этом предложение от специалистов растет соразмерно спросу — на 75% год к году.
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