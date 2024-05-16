Иностранных студентов челябинского вуза выдворили из страны

16 мая 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Обучение в РФ для троих иностранцев подошло к концу из-за несоблюдения законов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иностранных студентов одного из челябинских вузов выгнали из страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, аннулирование разрешения на временное пребывание в РФ произошло после того, как вскрылся факт фальсификации справок об отсутствии судимости. «Сотрудники выявили факт предоставления тремя студентами одного из вузов Челябинска справок об отсутствии судимости для получения разрешения на временное проживание в РФ с признаками подделки. По итогу данное разрешение было аннулировано. Студенты обязаны покинуть территорию РФ в 15-дневный срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что, заметив следы подделки документа, сотрудники управления по вопросам миграции областного главка обратились в представительство РФ в иностранном государстве. Там не подтвердили выдачу этих справок. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранных студентов одного из челябинских вузов выгнали из страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, аннулирование разрешения на временное пребывание в РФ произошло после того, как вскрылся факт фальсификации справок об отсутствии судимости. «Сотрудники выявили факт предоставления тремя студентами одного из вузов Челябинска справок об отсутствии судимости для получения разрешения на временное проживание в РФ с признаками подделки. По итогу данное разрешение было аннулировано. Студенты обязаны покинуть территорию РФ в 15-дневный срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что, заметив следы подделки документа, сотрудники управления по вопросам миграции областного главка обратились в представительство РФ в иностранном государстве. Там не подтвердили выдачу этих справок. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.