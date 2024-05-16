В Челябинской области ребенок сорвался с высоты во время похода в горах

11-летний мальчик упал с трехметровой высоты во время прогулки с друзьями по горе «Лысая»
В Ашинском районе Челябинской области 11-летний мальчик сорвался с высоты во время прогулки с друзьями по горе «Лысая». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Вечером 16 мая сотрудникам МЧС России поступило сообщение о том, что входе прогулки с друзьями на горе „Лысая“ (г. Аша) сорвался с высоты трех метров. Мальчик 2013 года рождения», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, на данный момент школьник находится в больнице. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
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