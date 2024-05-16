В Челябинской области ребенок сорвался с высоты во время похода в горах

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11-летний мальчик упал с трехметровой высоты во время прогулки с друзьями по горе «Лысая» Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 11-летний мальчик сорвался с высоты во время прогулки с друзьями по горе «Лысая». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Вечером 16 мая сотрудникам МЧС России поступило сообщение о том, что входе прогулки с друзьями на горе „Лысая“ (г. Аша) сорвался с высоты трех метров. Мальчик 2013 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, на данный момент школьник находится в больнице. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

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В Ашинском районе Челябинской области 11-летний мальчик сорвался с высоты во время прогулки с друзьями по горе «Лысая». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Вечером 16 мая сотрудникам МЧС России поступило сообщение о том, что входе прогулки с друзьями на горе „Лысая“ (г. Аша) сорвался с высоты трех метров. Мальчик 2013 года рождения», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, на данный момент школьник находится в больнице. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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