Губернатор Текслер: в 2024 году в Челябинской области построят шесть детсадов

20 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер рассказал о строительстве новых садиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2024 году планируется завершить строительство шести новых детских садов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «В планах завершить строительство шести новых детских садов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах. Еще 19 детских садов по всей области капитально отремонтируем», — заявил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор рассказал, что за последние несколько лет в регионе построили 61 новый детский сад, капремонт проведен на 116 объектах. В составлении плана-графика принимали участие все жители, которые подсказывали, где проектировщики «забывали» построить соцобъект или садик стал необходим из-за роста численности населения поселка. Текслер подчеркнул, что в новых микрорайонах школы и детские сады должны быть предусмотрены по умолчанию, а качественные дошкольные учреждения обязаны быть во всех муниципалитетах. «В планах также оснастить современным интерактивным оборудованием 89 дошкольных учреждений, в 62 детских садах создадим условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Формируем планы и на следующие годы, там также и новые объекты, и ремонты уже существующих», — добавил губернатор. Ранее стало известно, что для челябинских учеников откроют новые школы. Образовательные учреждения в 2024 году появятся в Челябинске и Каслях. Кроме того, продолжается строительство еще восьми школ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2024 году планируется завершить строительство шести новых детских садов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «В планах завершить строительство шести новых детских садов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах. Еще 19 детских садов по всей области капитально отремонтируем», — заявил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор рассказал, что за последние несколько лет в регионе построили 61 новый детский сад, капремонт проведен на 116 объектах. В составлении плана-графика принимали участие все жители, которые подсказывали, где проектировщики «забывали» построить соцобъект или садик стал необходим из-за роста численности населения поселка. Текслер подчеркнул, что в новых микрорайонах школы и детские сады должны быть предусмотрены по умолчанию, а качественные дошкольные учреждения обязаны быть во всех муниципалитетах. «В планах также оснастить современным интерактивным оборудованием 89 дошкольных учреждений, в 62 детских садах создадим условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Формируем планы и на следующие годы, там также и новые объекты, и ремонты уже существующих», — добавил губернатор. Ранее стало известно, что для челябинских учеников откроют новые школы. Образовательные учреждения в 2024 году появятся в Челябинске и Каслях. Кроме того, продолжается строительство еще восьми школ.