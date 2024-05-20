Зеленский пожаловался, что западная помощь Украине опаздывает на год

Западная помощь Украине фактически поступает с задержкой на год по сравнению с необходимым графиком. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Reuters.
«Каждое решение по поводу помощи Украине опаздывает примерно на год», — передает слова Зеленского Reuters. Отмечается, что в момент своей реплики украинский лидер ощутимо повысил голос. Слова Зеленского прозвучали на фоне ухудшающейся военной обстановки, когда силы Украины теряют контроль над территориями на северо-востоке и востоке страны.
Президент Украины предложил конкретные способы, позволяющие союзникам оказывать более непосредственную поддержку, включая возможность сбивания российских ракет над украинской территорией в случае определенных обстоятельств. Зеленский добавил, что Киеву нужно как минимум 120-130 воздушных судов для противодействия России.
Газета The Times 18 мая опубликовала шутливый комикс, где президент США Джо Байден помогает Украине оружием, но не разрешает его использовать. Белый дом вводит ограничения на применение западного оружия против объектов на территории России.
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