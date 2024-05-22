Пьяный челябинец разнес молотком новенький троллейбус «Синара»

Пьяный челябинец разбил молотком стекла в новом троллейбусе «Синара»
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В новом троллейбусе «Синара» пьяный дебошир разбил окна Фото:

В Челябинске пьяный мужчина аварийным молотком разбил стекла в новом троллейбусе «Синара». Происшествие случилось во время движения рядом с перекрестком Комсомольского проспекта и улицы Краснознаменной. Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции, сообщили 22 мая в ГУ МВД по региону.

«Пассажир в результате конфликта разбил окно общественного транспорта. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж полиции. Дебошир с признаками опьянения задержан и доставлен в районный отдел полиции», — передает издание «74.ру»

В главке уточнили, что после случившегося водитель остановился и вызвал полицию. Другие пассажиры транспорта покинули салон. Компания «Синара», которая отвечает за обслуживание троллейбусов, сообщила, что у мужчины не было поводов, чтобы разбивать окна.

Ранее стало известно, что для челябинцев в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Планировалось, что они будут обслуживать 12 маршрутов и провезут до 60 миллионов пассажиров в год.

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В Челябинске пьяный мужчина аварийным молотком разбил стекла в новом троллейбусе «Синара». Происшествие случилось во время движения рядом с перекрестком Комсомольского проспекта и улицы Краснознаменной. Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции, сообщили 22 мая в ГУ МВД по региону. «Пассажир в результате конфликта разбил окно общественного транспорта. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж полиции. Дебошир с признаками опьянения задержан и доставлен в районный отдел полиции», — передает издание «74.ру» В главке уточнили, что после случившегося водитель остановился и вызвал полицию. Другие пассажиры транспорта покинули салон. Компания «Синара», которая отвечает за обслуживание троллейбусов, сообщила, что у мужчины не было поводов, чтобы разбивать окна. Ранее стало известно, что для челябинцев в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Планировалось, что они будут обслуживать 12 маршрутов и провезут до 60 миллионов пассажиров в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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